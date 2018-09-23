Rusya-İsrail hattında gerilim tırmanıyor
Suriye’nin Lazkiye bölgesinde Rusya’ya ait İl-20 gözlem uçağının 15 askeri personel ile İsrail savaş uçaklarının da rol aldığı ortamda vurularak düşürülmesi Moskova ile Tel Aviv arasında dün söz düellosına dönüştü.
İlk kritik gelişme öğle saatlerinde Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü General İgor Konaşinkov’un 17 Eylül gecesi yaşananlara değinen sunumuyla başladı. Uçağın tamamen İsrail Hava Kuvvetleri’nin suçu nedeniyle vurulduğunu yineleyen Konaşenkov, “Bize Suriye’nin kuzeyini vuracaklarını söylediler, ardından batıda Lazkiye’yi vurdular. İsrail askeri yönetimi ya bilerek Rusya’ya karşı provokasyon amaçlı davranmıştır ya da İsrail uçaklarının pilotları başına buyruk hareket ederek uçağımızın vurulmasına önayak olmuştur” dedi.
İSRAİL: VERİLER DOĞRU DEĞİL
Konaşinkov’un açıklamasından üç saat sonra Tel Aviv yönetimi sahnedeydi. İsrail Savunma Bakanlığı’ndan gelen açıklamada, Rus tarafının17 Eylül’e ilişkin sunduğu verilerin gerçekleri yansıtmadığı vurgulanarak şunlar belirtildi: “İsrail Savunma Bakanlığı o gece Suriye’ye yönelik hava operasyonu gerçekleştireceğini Rus tarafıyla paylaştı. Rus gözlem uçağını vuran Suriye hava savunma bataryalarından ateş açıldığında dört savaş uçağımız İsrail hava sahasında bulunuyordu. Rus uçağının arkasına gizlendiğimiz doğru değil.”
AÇIKLAMALAR PEŞ PEŞE GELDİ
Söz düellosu bu noktada son bulmadı. Bu kez Rus haber ajanslarına konuşan General Konaşenkov, “Biz İl-20 gözlem uçağımızın vurularak düşürülmesiyle ilgili elimizdeki somut verileri yayınladık. Henüz içeriğini açıklamadığımız askeri yetkililer arasındaki bant kayıtları ve daha farklı kanıtlarımız da var. Gerekirse onları da paylaşmaya hazırız” dedi. Ardından İsrail Savunma Bakanlığı yeni bir yazılı açıklamayla, “Trajik İl-20 uçağı olayına rağmen, İsrail, Suriye’deki İran ve Hizbullah hedeflerine yönelik operasyonlarını sürececektir” duyurusu yaptı.
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