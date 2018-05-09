Rusya, İran nükleer anlaşmasına bağlı kalacak
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin tek taraflı İran ile beş yıl önce yapılan P5+1 nükleer anlaşmasından çıkma kararını desteklemediklerini ve Rusya’nın varılan anlaşmaya sadık kalacağını açıkladı.
Moskova’da yaptığı açıklamayla Rusya’nın görüşünü dile getiren Lavrov, “İran ile yapılan ve yürürlükte bulunan nükleer anlaşmaya Rusya bağlı kalacak” dedi.
Lavrov’un bu kısa açıklamasından önce Rus Dışişleri de yazılı bir tepki açıklaması yayınlayarak, “ABD’nin İran ile yapılan nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesi bizde hayal kırıklığı yaratmıştır. Bu anlaşma çok uluslu olduğu için ABD sergilediği davranışla sadece İran’a karşı değil, diğer ülkelerin görüşünü de hiçe saymıştır. En önemlisi ise ABD’nin BMGK tarafından 2015 yılında kabul ettiği 2231 sayılı kararı çiğnemiştir. Bir Rusya olarak P5+1 uluslararası anlaşmaya sadık kalacağız. Aynı zamanda İran ve anlaşmanın diğer partner ülkeleriyle de ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz” denmişti.
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