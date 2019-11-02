Rusya ile uzay işbirliğinde ilk adım
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın ağustos ayındaki Moskova gezisi sırasında, MAKS-2019 havacılık fuarında Rusya lideri Putin’den aldığı “Uzayda işbirliği yapabiliriz” teklifiyle ilgili olarak ilk adım atıldı.
Önceki gün Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar’ı ağırlayan Rusya Uzay Ajansı Roskosmos Başkanı Dmitriy Rogozin, Türkiye ile Rusya arasında hükümetler arası ‘uzay işbirliği anlaşması’ hazırlanması kararı alındığını duyurdu. Yazılı açıklama yapan Roskosmos, “Rogozin ile Türk Büyükelçisi görüşmesinde, ülkelerimiz arasında uzayda işbirliğini kapsayan hükümetler arası çerçeve anlaşmasının hazırlanmasına başlanması kararı alındı. Ele alınan konular arasında, ilk Türk astronotun Rusya tarafından uzaya gönderilmesi ve ayrıca Türk personelin ilerideki uzay çalışmaları için Rusya’daki tesislerde eğitim görmesi de yer aldı” dendi.
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