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    Rusya ‘hayalet’leri gönderdi

    Hürriyet Haber
    25.02.2018 - 00:59 | Son Güncelleme:

    Rusya’nın 5’inci nesil Sukhoi Su-57 savaş uçakları Suriye’deki Hmeymim Hava Üssü’nde görüntülendi.

    Uzmanlar, Su-57’lerin uçuşunun ABD’nin F-22 ‘hayalet uçaklarının’ bu ülkedeki uçuşlarına yanıt niteliği taşıdığını ifade etti.

    Suriye’ye dört adet Su-57’nin gönderildiği iddia ediliyor. Rus Sputnik’in haberine göre “Eksport Voorujeniy” dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Andrey Frolov, Rusya Savunma Bakanlığı’nın test aşamasındaki tüm yeni ürünleri Suriye’de denediğine dikkat çekti.

    Radara yakalanma riski düşük olduğu için ‘hayalet’ olarak nitelendirilen Su-57, ilk uçuşunu 2010 yılında yaptı.

    Uçağın bu yıl içinde resmen Rusya Hava Kuvvetleri’nde hizmete girmesi bekleniyor.

    Etiketler: Rusya , Suriye , gazetehaberleri
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