Rusya ‘hayalet’leri gönderdi

Uzmanlar, Su-57’lerin uçuşunun ABD’nin F-22 ‘hayalet uçaklarının’ bu ülkedeki uçuşlarına yanıt niteliği taşıdığını ifade etti.

Suriye’ye dört adet Su-57’nin gönderildiği iddia ediliyor. Rus Sputnik’in haberine göre “Eksport Voorujeniy” dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Andrey Frolov, Rusya Savunma Bakanlığı’nın test aşamasındaki tüm yeni ürünleri Suriye’de denediğine dikkat çekti.

Radara yakalanma riski düşük olduğu için ‘hayalet’ olarak nitelendirilen Su-57, ilk uçuşunu 2010 yılında yaptı.

Uçağın bu yıl içinde resmen Rusya Hava Kuvvetleri’nde hizmete girmesi bekleniyor.