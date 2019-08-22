Rusya G-8’e dönsün
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya’nın zengin ülkeler grubu olan G-7’ye dönmesinin uygun olacağını belirtti.
Önceki gün Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile yapacağı görüşme öncesinde Oval Ofis’te gazetecilere açıklama yapan Trump, Rusya’yı tekrar G-7’nin içine katıp bu grubu G-8 yapmak istediklerini söyleyerek “Rusya’nın bu grubun içinde olmasının daha uygun olacağını düşünüyorum” diye konuştu. Trump, Rusya’nın G-8’den çıkarılması konusunda da eski ABD Başkanı Barack Obama’yı suçladı.
ABD, Almanya, İngiltere, Japonya, Fransa, Kanada ve İtalya’dan oluşan G7, aynı zamanda dünyanın en büyük ekonomisine sahip 7 ülkenin grubu olarak biliniyor. 1998’den 2014’e kadar 8 ülkenin üye olduğu G-8 grubu, 2014’te Rusya’nın Kırım’ı ilhakı nedeniyle topluluktan çıkarılması sonucu G-7 olarak anılmaya başlanmıştı.
‘ÖNERİYİ GÖRELİM’
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Rusya’ya somut bir öneri yapılması ve bunun değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Zaharova, şu anki durumda önerinin ne olduğunun anlaşılmadığını belirtti.
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