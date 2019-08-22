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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
22.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Rusya G-8’e dönsün

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Rusya G-8’e dönsün

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya’nın zengin ülkeler grubu olan G-7’ye dönmesinin uygun olacağını belirtti.

Önceki gün Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile yapacağı görüşme öncesinde Oval Ofis’te gazetecilere açıklama yapan Trump, Rusya’yı tekrar G-7’nin içine katıp bu grubu G-8 yapmak istediklerini söyleyerek “Rusya’nın bu grubun içinde olmasının daha uygun olacağını düşünüyorum” diye konuştu. Trump, Rusya’nın G-8’den çıkarılması konusunda da eski ABD Başkanı Barack Obama’yı suçladı.

ABD, Almanya, İngiltere, Japonya, Fransa, Kanada ve İtalya’dan oluşan G7, aynı zamanda dünyanın en büyük ekonomisine sahip 7 ülkenin grubu olarak biliniyor. 1998’den 2014’e kadar 8 ülkenin üye olduğu G-8 grubu, 2014’te Rusya’nın Kırım’ı ilhakı nedeniyle topluluktan çıkarılması sonucu G-7 olarak anılmaya başlanmıştı.

‘ÖNERİYİ GÖRELİM’

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Rusya’ya somut bir öneri yapılması ve bunun değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Zaharova, şu anki durumda önerinin ne olduğunun anlaşılmadığını belirtti.

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