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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
AA
23.07.2018 - 13:26, Son Güncelleme:

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov İsrail'e geliyor

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov İsrail'e geliyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un İsrail'e "sürpriz" bir ziyaret gerçekleştireceği açıklandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, haftalık olağan kabine toplantısında Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un resmi ziyaret kapsamında bugün İsrail'e geleceğini belirtti.

Netanyahu, konuk dışişleri bakanıyla bir görüşme gerçekleştireceklerini ve görüşmenin ana gündem maddesinin Suriye olacağını söyledi.

Kabinede yaptığı açıklamada ülkesinin Suriye ile 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilme Anlaşması'na bağlı kalmaya devam edeceğini belirten Netanyahu, "İsrail, İran ve onun 'uydularının' Suriye'de askeri üs kurma girişimlerine karşı gerekli adımları atacaktır." diye konuştu.

Netanyahu ile Lavrov arasındaki görüşmede Suriye'deki İran ve Hizbullah varlığının da gündeme gelmesi bekleniyor. Dışişleri Bakanı Lavrov'a Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'un da eşlik edeceği öğrenildi.

Lavrov dün de ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yaptığı telefon görüşmesinde Suriye'nin güneyindeki olaylar, terörle mücadele gibi bazı konuları ele almıştı.

 

İSRAİL-RUSYA ARASINDAKİ YAKINLAŞMA

Başbakan Netanyahu, son altı ayda 3 kez Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşürken, ikili arasındaki en son görüşme 11 Temmuz'da Moskova'da gerçekleşmişti.

Görüşmede Netanyahu, Putin'e İran'ın Suriye'den ayrılması gerektiği ve İsrail'in her türlü ihlale karşı sınırlarını korumaya devam edeceği mesajlarını vermişti.
Ziyaretin ardından Moskova'dan ayrılırken gazetecilere açıklama yapan Netanyahu, Suriye'deki rejim lideri Beşşar Esed ile sorunlarının olmadığını, İsrail'in Suriye'deki İran, Hizbullah ve DEAŞ varlığından rahatsız olduğunu dile getirmişti.

Putin ve Netanyahu cuma günü telefonla görüşmüş, iki lider Ortadoğu'daki son gelişmeleri ve Suriye krizinin çözümüne dair sıkıntıları ele almıştı.

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