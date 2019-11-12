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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: Reuters
12.11.2019 - 15:16, Son Güncelleme:

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: ABD petrol için Suriye'yi bölmek istiyor

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: ABD petrol için Suriye'yi bölmek istiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, petrol sahalarını kontrol altına almak için Suriye'yi bölmeye çalışan ABD'nin, terör örgütü PKK'nın kontrolündeki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ve PYD temelinde yerel yönetimlerin kurulması için Körfez ülkelerinden de büyük yatırımlar yapmasını talep ettiğini belirterek, "Son derece pervasız şekilde bu kısmı Suriye'den ayırmak ve petrol sahalarını kontrol etmek istiyor." dedi.

Lavrov, Fransa'da düzenlenen Paris Barış Forumu'nda yaptığı konuşmada, Suriye'deki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Rusya, Türkiye ve İran'ın başlattığı Astana süreci sayesinde, Suriye'de rejim ve muhalefet arasında diyaloğun mümkün kılındığını anlatan Lavrov, "O dönem öne sürülen tek muhalefet sadece Batı tarafından büyütülmüş, İstanbul, Riyad, ABD ve Avrupa'da yaşayan göçmenlerdi. Bunlar diyalog için ortak olarak sunuldu. Sonra Rusya, Türkiye ve İran, hükümet ve hükümete karşı savaşanların oturmalarını sağladı." ifadelerini kullandı.

ABD'nin, Suriye'de rejim kontrolündeki bölgelere Avrupa Birliği (AB) veya NATO tarafından yatırım yapılmasını yasakladığını belirten Lavrov, "ABD, SDG ve PYD temelinde yerel yönetimlerin kurulması için Körfez ülkelerinden de büyük yatırımlar yapmasını talep ediyor. Son derece pervasız şekilde bu kısmı Suriye'den ayırmak ve petrol sahalarını kontrol etmek istiyor." görüşünü paylaştı.

Barış Pınarı Harekatı öncesinde ABD ile Türkiye arasında müzakerelerin yürütüldüğünü anımsatan Lavrov, "ABD, Türkiye ile müzakere etmeye çalıştı, anlaşmaya varamayınca da 'Kürtlere artık kendi başınasınız, biz gidiyoruz' dedi. Sonra, 'Kürtlere karşı artık bir sorumluluğumuz yok ama Kürtler için değil petrol için geri dönüyoruz' dedi." şeklinde konuştu.

Lavrov, Suriye'deki Kürtlerin siyasi diyalogda yer almaları gerektiği değerlendirmesinde bulunarak, şunları kaydetti:
"Ama Suriye'deki Kürtlerin tutarlı olması gerekiyor. ABD'nin desteğine güvenerek Rojava federasyonunu kurdular. Bu ayrılıkçı karara ABD'nin daima destek olacağını varsaydılar. Biz ise Şam ile konuşmalarını anlatmaya çalıştık ama onlar ilgilenmediler. Şimdi Kürtler Şam'la diyalog için bizden yardım istiyorlar. Biz yine de buna destek vermeye hazırız ancak ABD şimdi petrol için dönünce yine diyalogla ilgilenmiyorlar. Tutarlılık gerekiyor. Kürtler Cenevre'deki komitede temsil ediliyorlar ancak bunda PYD yok, Türklerin de PYD'ye yaklaşımını biliyorsunuz. Bu konunun oldukça detaylı şekilde ele alınması gerekiyor. Ancak Suriye'nin toprak bütünlüğü çerçevesinde, masada tüm kilit oyuncuların yer alması gerekiyor."

 

 

 

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