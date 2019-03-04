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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
04.03.2019 - 21:10, Son Güncelleme:

Rusya da gemileri yakmıştı... NATO'dan ilk açıklama

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Rusya da gemileri yakmıştı... NATO'dan ilk açıklama

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) askıya alınmasına ilişkin kararnameyi imzalamasının ardından, Moskova yönetimine anlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirme çağrısını yineledi.

NATO Karargahında Brüksel'de görev yapan bir grup kadın gazeteciyle bir araya gelen Stoltenberg, INF Anlaşması'nın 1987'den bu yana Avro-Atlantik güvenliğinin temel taşlarından biri olduğuna dikkati çekti.

Stoltenberg, Rusya'nın SSC8 adlı füze sisteminin INF Anlaşması'nı açık şekilde ihlal ettiğine dikkati çekerek, "NATO müttefikleri Rusya'ya anlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulunuyor." diye konuştu.

NATO müttefiklerinin Rusya'ya güçlü bir mesaj verme konusunda birlik olduğunu ifade eden Stoltenberg, önceliğin anlaşmayı kurtarmak olduğunu belirtti.

"INF'SİZ BİR DÜNYAYA HAZIRLANIYORUZ"

Stoltenberg, Rusya'nın ihlallerinin ilk etapta eski ABD Başkanı Barack Obama tarafından gündeme getirildiğini anımsatarak, tüm müttefiklerin, ABD'nin INF Anlaşması'ndan çekilme kararını desteklediğini kaydetti.

NATO müttefiklerinin aynı zamanda "INF Anlaşması'nın olmadığı bir dünya" için de hazırlık yapmaya başladığına dikkati çeken Stoltenberg, ittifakın Avrupa topraklarına karadan fırlatılan nükleer silahlar konuşlandırma niyetinde olmadığı bilgisini paylaştı.

Stoltenberg, "NATO'nun temel amacı çatışmayı engellemek ve bunu 70 yıldır başarılı bir şekilde yapıyor." dedi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ile ABD arasında imzalanan INF Anlaşması'nın askıya alınmasına ilişkin kararnameyi imzaladığı duyurulmuştu.

Rusyadan kritik açıklama
Rusya'dan kritik açıklama
 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (04.03.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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