Rusya da füze anlaşmasını askıya aldı
ABD’nin geçen yıl çekildiğini ilan ettiği Kısa ve Orta Menzilli Nükleer Silahlar (INF) anlaşmasını Rusya da nihai olarak dondurma kararı aldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in parlamento tarafından onaylanan kararları imzalamasıyla dünyada kontrolsüz nükleer yarışın önü yeniden açılmış oldu. Böylece 1987 yılında Sovyet Birliği lideri Mihail Gorbaçov ile ABD Başkanı Ronald Reagan tarafından başlatılan uzlaşma dönemi sona ermiş oldu.
INF anlaşmasının uygulandığı 32 yıl boyunca ABD ile Rusya elindeki 500-5500 kilometre kısa ve orta menzilli nükleer başlık taşıyabilen füzelerini imha etmişti. Ancak ABD Başkanı Trump, Rusya’yı son 5 yılda gizlice anlaşmayı delen yeni 9M729 nükleer başlıklı füze geliştirmekle suçlamıştı. Rusya lideri Vladimir Putin, ABD’nin elindeki verilerin gerçekleri yansıtmadığını söylese de ABD geçen yıl çekilme kararı almıştı. Trump, INF’nin yeniden pazarlığa açılması halinde Çin’in de taraf olması gerektiğini savunuyor.
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