Rusya çağrı yapmıştı... BMGK'da Suriye toplantısı
Son dakika haberi! BM Güvenlik Konseyi, Suriye'deki operasyonun ardından Rusya'nın çağrısı üzerine toplandı.
BM Güvenlik Konseyi, Rusya'nın çağrısıyla Suriye'deki operasyon üzerine toplandı.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), ABD İngiltere ve Fransa'nın, Suriye'de rejimin kimyasal silah tesislerine yönelik hava saldırısı düzenlemesi üzerine acil toplandı.
ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye rejimine yönelik saldırısı kapsamında, başkent Şam yakınında bir kimyasal silah araştırma merkezi, Humus'un batısında yer alan bir kimyasal silah deposu ile kimyasal silahlarla ilişkili bir komuta merkezinin vurulduğu açıklanmıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'ye yapılan operasyonla ilgili ilk açıklamasında BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağıracaklarını belirterek, "ABD ve müttefiklerinin Suriye'ye saldırısının insanlık felaketini arttıracağını, insani ilişkileri yıkacağını" söyledi.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle