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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
Haber Giriş: 12.10.2019 - 09:31, Son Güncelleme:

Rusya BMGK'nin Türkiye'nin harekatı durdurma çağrısını engelledi

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Rusya BMGK'nin Türkiye'nin harekatı durdurma çağrısını engelledi

Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı'nı durdurması çağrısının yer aldığı ortak açıklamasına engel oldu.

ABD, BMGK'ye Türkiye'nin Suriye'ye askeri operasyonunu ''durdurması'' ve güvenlik kaygılarını ''diplomatik kanallarla'' çözmesi çağrısı yapan bir açıklama teklifinde bulundu.

Rusya, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı'nı durdurması çağrısının yer aldığı ortak açıklamaya izin vermedi.

AA muhabirinin ulaştığı ABD'nin hazırladığı ve BMGK üyeleriyle paylaştığı taslak metinde, ''Türkiye'nin askeri harekatından ve neden olacağı insani ve güvenlik boyutundan endişe duyulduğu'' ve bunun ''DEAŞ ile mücadelede kaydedilen önemli ilerlemeye zarar verebileceği'' savunuluyordu.

Suriyeli mültecilerin ülkelerine ''güvenli, gönüllü onurlu ve uluslararası insani hukuk çerçevesinde'' dönmesi gerektiği belirtilen taslak metinde tüm taraflara, sivillerin korunması ve ''engelsiz, güvenli ve sürdürülebilir'' insani erişim sağlaması çağrısı yer alıyor.

TASLAK METİNDE DEĞİŞİKLİK

Suriye'nin ''egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğü'' vurgusu yapılan metinde Suriye'deki krizin askeri yollarla değil BMGK'nin 2254 sayılı kararının uygulanması ile çözülebileceği belirtiliyor.

ABD'nin teklif ettiği ortak açıklama metninin dün teklif ettiği metinden farklı olması ise dikkat çekti. Dünkü taslakta Türkiye'ye ''Barış Pınarı Harekatı''nı durdurması çağrısı yapılmazken, bugün böyle bir çağrıda bulunuldu.

Ayrıca ilk metinde Türkiye'nin güvenlik endişelerinin ''meşru'' olduğu belirtilirken, değişiklik yapılan metinde ''meşru'' ifadesine yer verilmedi.

BMGK'nin ortak bir açıklama yapabilmesi için 15 üye ülkenin oy birliğiyle karar alması gerekiyor.

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