Rusya’dan Batı ülkelerine ‘füzeli’ yeni gözdağı

Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasına göre taktik füze güçlerinin yenilenmesi programı çerçevesinde sıradaki savaş testi “Kapustin Yar” poligonunda gerçekleştirildi. Modernize edildikten sonra eskiden 400 km menzilli İskenden-M füzesi şimdi bin 500 km uzaktaki hedefleri vurabilecek hale getirildi.

Savaş şartlarına yakın ortamda İskender füze denemesinin başarıyla gerçekleştiği belirtilen Savunma Bakanlığı açıklamasında “Düşmanın komuta merkezlerini imha etmek için geliştiren füze 100 km ötedeki hedefi minimum sapmayla tam ortasından vurmuştur” dendi.

Rusya ile batı arasında yeni silahlanma yarışı tırmanırken, İskender-M füze bataryaları Rusya’nın batısındaki en uç nokta, Avrupa’nın göbeği sayılan Kaliningrad bölgesine konuşlandırılmıştı. Nükleer başlık taşıyabilen taktik Rus füzeleri bu noktadan ABD’nin Avrupa kıtasında kurduğu tüm Füze Kalkanı komuta merkezlerini hedefine alabiliyor.