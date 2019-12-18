Rusya Akdeniz’de tatbikat başlattı: Suriye rejimi de katılıyor

SURİYE’deki askeri varlığı 2015 yılından bu yana artan Rusya, bu ülkeyle en önemli bağlantı noktası olan Tartus limanı çevresinde denizde ve karada büyük bir tatbikat başlattı. Suriye rejimi ile ortaklaşa gerçekleştirilen tatbikatta 2 bin km menzilli ‘Kalibar’ seyir füzelerinin kullanılması da öngörülüyor.

Tartus’taki Rus deniz üssünün komutanı Amiral Aleksander Yoldaşev, “Tatbikata Rusya’ya ait ‘Kalibar’ füzeleri taşıyan birkaç savaş gemisi, Suriye’ye ait bir mayın tarama gemisi ve Hmeymim Hava Üssü’nden havalanacak Rus savaş uçakları katılacak. Kıyıda ise Rusya tarafından kullanılan Tartus deniz üssünün güvenliği test edilecek. Olası düşman ve teröristlerin üsse yönelik insansız hava araçlarıyla saldırıları bertaraf edilmeye çalışılacak. Tatbikatın Tartus limanı merkezli yapılması özellikle seçildi. Rusya’nın Suriye’de uluslararası terörizme karşı verdiği mücadelede bu üs hayatı önem taşıyor. Tartus açıklarındaki gemilerden ateşlenen ‘Kalibar’ füzeleri defalarca terörist merkezlerini vurdu. Şimdiki tatbikat kararlılığımızı bir kez daha gösterecektir” açıklamasını yaptı.

TARTUS’TAN KÖRFEZ’E DEMİRYOLU PLANI

Tatbikat sürerken Moskova’dan yeni bir duyuru geldi. Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Suriye’den kiralanan Tartus limanına ülkesinin önümüzdeki 4 yıl içinde 500 milyon dolarlık (2.9 milyar TL) yatırım planlandığını bildirdi. Söz konusu yatırımların deniz üssünün sadece askeri bölümünü kapsamadığını belirten Yuriy Borisov, “Tartus’ta askeri lojistik limanının yanı sıra ticari gemilerin yanaşacağı ikinci bir liman inşa etmeyi de planlıyoruz. Yeni limanda 3 bin 700 kişi çalışacak. Ayrıca Tartus limanının yeni döşenecek demiryoluyla Suriye ve Irak üzerinden Körfez’e bağlanması planlanıyor” diye konuştu.

Rusya’nın ilk defa duyurduğu Basra Körfezi bağlantılı demiryolu planlarını yorumlayan Rus uzmanlar, Moskova’nın Suriye ve Tartus limanı eksenli dünya piyasasına yeni petrol ve doğalgaz çıkış noktası açmaya hazırlandığını ifade etti.