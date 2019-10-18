Rusya: ‘ABD’li 3 diplomat gözaltına alındı’
RUSYA, Amerikalı üç diplomatın hassas bölgeye izinsiz girdiği gerekçesiyle pazartesi günü gözaltına alınıp geldikleri yere geri gönderildiğini duyurdu.
ABD’nin Moskova Büyükelçiliği’nde çalışan üç diplomatın, ağustos ayında nükleer sızıntıya yol açan patlamanın meydana geldiği askeri birliğin bulunduğu Severodvinsk kentinde gözaltına alındığı belirtilirken, Amerikan Wall Street Journal’a konuşan ABD’li bir yetkili seyahatin önceden Rus makamlarına bildirildiğini belirtti.
5 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ
Rusya Dışişleri Bakanlığı ise gözaltına alınan diplomatların, Arkhangelsk isimli bölgeyi ziyaret edeceklerini bildirmelerine rağmen yaklaşık 41 kilometre ötedeki Nenoks-Severodvinsk seferini yapan trenle hassas bölgeye izinsiz girdiğini öne sürdü. Rusya’nın Arhangelsk bölgesinin Severodvinsk kentindeki askeri birlikte, füze motor denemesi sırasında ağustos ayında meydana gelen patlamada 5 kişi yaşamını yitirmişti. Rus medyasında patlamanın ardından bölgede nükleer sızıntı yaşandığına yönelik bilgiler yer almış, Rus hava durumu ve çevre izleme ajansı Roshydromet de 14 Ağustos’ta, radyasyon seviyesinin normalin 16 katına çıktığını ortaya koymuştu.
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