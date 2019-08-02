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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
02.08.2019 - 16:57, Son Güncelleme:

Rusya: ABD INF'den çekilmekle büyük hata yaptı

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Rusya: ABD INF'den çekilmekle büyük hata yaptı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilmekle büyük hata yaptığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin INF'den çekilmesi eleştirildi.

Açıklamada, "ABD, INF konusunda kasıtlı olarak aşılmaz bir kriz yaratarak, anlaşmanın kısıtlamalarından kurtulmak istedi. ABD, INF'den çekilmekle büyük hata yaptı." ifadeleri yer aldı.

ABD'nin uluslararası anlaşmaları bozmaya yönelik siyaset yürüttüğü belirtilen açıklamada, "ABD'nin hareketleri, silah kontrol sisteminin sökülmesine yol açıyor." değerlendirilmesine yer verildi.

Rusya'nın, ABD ile uluslararası güvenlik konusunda diyaloğa açık olduğuna işaret edilen açıklamada, "ABD'yi anlaşmanın yasakladığı füzeleri konuşlandırmaktan vazgeçmeye ve küresel istikrarın sağlanması için adımlar atmaya çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, bugün INF'nin resmen sona erdiğini duyurmuştu.

ABD, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ile imzaladığı, menzili 500 ila 5 bin 500 kilometre olan ve nükleer başlık takılabilen füzelerin yasaklanmasını öngören INF'den tek taraflı çekileceğini açıklamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce, Rusya'nın INF'den çekilmesini öngören yasa tasarısını imzalamıştı.

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