Russell Crowe da yangınzede
Avustralya’da günlerdir devam eden ve şimdiye kadar 150 bin hektar ormanlık alanın alevlere teslim olduğu yangında, Yeni Zelandalı aktör Russell Crowe’un da (55) arazisinde hasar oluştu. Ünlü aktör, sosyal medyadan kendisinin ve ailesinin can güvenliğinin tehdit altında olmadığını belirterek evinin bulunduğu araziden görüntüler paylaştı.
Bunun üzerine ünlü komedyen Cem Yılmaz da Twitter hesabından “Sevgili abimiz Russel Crowe’a en iyi dileklerinizi gönderiyoruz. Ona ve ailesine çok geçmiş olsun diyoruz” dedi. Yangının Queensland’den Sidney’e sıçradığı belirtilirken, söndürme çalışmalarına katılan bir helikopterin düştüğü bildirildi.
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