Ruslardan terör devriyesi
Rusya, terör örgütü YPG kontrolündeki Menbiç’in çevresinde bağımsız ve ‘ortak’ devriye faaliyetlerinde bulunuyor.
Rusya, Menbiç’in çevresinde bazı noktalarda bağımsız, bazılarında ise terör örgütü YPG’nin kurduğu sözde Bab Askeri Meclisi ile ortak devriye turuna çıkıyor. AA’nın elde ettiği görüntülerde, Rus bayraklı zırhlı araçlar kullanan ordu armalı askerlerin, ilçenin güneybatısındaki Arima beldesinin kenar mahalleleri ve çevresinde devriye faaliyeti yürüttüğü görülüyor. Rus ordusu Arima civarında ayrıca, Bab Askeri Meclisi adını kullanan YPG unsurlarıyla ortak devriye gerçekleştiriyor. Ortak devriye faaliyetinin planlanıp yönetildiği karakoldaki toplantının görüntülerinde, iki katlı yapının çatısında sözde Bab Askeri Meclisi bayrağı dikkati çekiyor. Görüntülerde karakolun dış duvarına asılan Rus bayrağı ile terör örgütleri YPG ve YPJ’nin örgütsel flamaları yan yana görülüyor.
MENBİÇ LOKANTASI ABD’Lİ ASKERLERİN UĞRAK YERİYDİ
ABD merkezli New York Times (NYT) gazetesi, Menbiç’te intihar saldırısının hedefi olan ve dördü ABD askeri olmak üzere 20 kişinin öldüğü restoranın ABD askerlerinin düzenli olarak uğradığı ve yemek yediği bir yer olduğunu yazdı. ABD askerlerinin sık sık ‘patates kızartması ya da şavurma’ yedikleri restoran, temmuz ayında terör örgütü YPG’lilerle görüşen ABD’li iki senatör tarafından da ziyaret edilmiş. NYT’ye göre saldırının gerçekleştiği Menbiç, ABD’nin Suriye’de güvenli bir bölgesi kabul ediliyordu. Saldırıdan sonra ise ABD ordusunun Menbiç’teki ‘güvenlik hissi’nin yanlış olduğuna yönelik yorumlar gelişmeye başladı. NYT’ye konuşan bir ABD’li özel kuvvetler askeri, terör örgütü DEAŞ’ın saldırısının önlenmesi için daha iyi önlem almalarının gerektiğini ancak bunun gerçekleşmediğini söyledi.
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