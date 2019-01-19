Ruslardan terör devriyesi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriRuslardan terör devriyesi
GeriDünya Ruslardan terör devriyesi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
19.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Ruslardan terör devriyesi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ruslardan terör devriyesi

Rusya, terör örgütü YPG kontrolündeki Menbiç’in çevresinde bağımsız ve ‘ortak’ devriye faaliyetlerinde bulunuyor.

Rusya, Menbiç’in çevresinde bazı noktalarda bağımsız, bazılarında ise terör örgütü YPG’nin kurduğu sözde Bab Askeri Meclisi ile ortak devriye turuna çıkıyor. AA’nın elde ettiği görüntülerde, Rus bayraklı zırhlı araçlar kullanan ordu armalı askerlerin, ilçenin güneybatısındaki Arima beldesinin kenar mahalleleri ve çevresinde devriye faaliyeti yürüttüğü görülüyor. Rus ordusu Arima civarında ayrıca, Bab Askeri Meclisi adını kullanan YPG unsurlarıyla ortak devriye gerçekleştiriyor. Ortak devriye faaliyetinin planlanıp yönetildiği karakoldaki toplantının görüntülerinde, iki katlı yapının çatısında sözde Bab Askeri Meclisi bayrağı dikkati çekiyor. Görüntülerde karakolun dış duvarına asılan Rus bayrağı ile terör örgütleri YPG ve YPJ’nin örgütsel flamaları yan yana görülüyor. 

Ruslardan terör devriyesi

MENBİÇ LOKANTASI ABD’Lİ ASKERLERİN UĞRAK YERİYDİ

ABD merkezli New York Times (NYT) gazetesi, Menbiç’te intihar saldırısının hedefi olan ve dördü ABD askeri olmak üzere 20 kişinin öldüğü restoranın ABD askerlerinin düzenli olarak uğradığı ve yemek yediği bir yer olduğunu yazdı. ABD askerlerinin sık sık ‘patates kızartması ya da şavurma’ yedikleri restoran, temmuz ayında terör örgütü YPG’lilerle görüşen ABD’li iki senatör tarafından da ziyaret edilmiş. NYT’ye göre saldırının gerçekleştiği Menbiç, ABD’nin Suriye’de güvenli bir bölgesi kabul ediliyordu. Saldırıdan sonra ise ABD ordusunun Menbiç’teki ‘güvenlik hissi’nin yanlış olduğuna yönelik yorumlar gelişmeye başladı. NYT’ye konuşan bir ABD’li özel kuvvetler askeri, terör örgütü DEAŞ’ın saldırısının önlenmesi için daha iyi önlem almalarının gerektiğini ancak bunun gerçekleşmediğini söyledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

ABD'li senatör Lindsey Graham Beştepe'de

Herkesi indirdi! Bir tek ona 'Hayır' diyemedi

Son dakika... Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik mesajlar

Geminin 11'inci katından atladı