Ruslar gemilere el koymuştu... Bir Kuzey Koreli öldü
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Japon Denizi'nde yakalanan bir Kuzey Koreli kaçak avcının hayatını kaybettiğini açıkladı.
Geçtiğimiz günlerde Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) yaptığı açıklamada, Rus sınır görevlilerinin, Japon Denizi’nde Rus karasuları içerisinde Kuzey Kore’den 2 yelkenli balıkçı gemisi ile 11 deniz motorunun kaçak avlandığını tespit ettiğini bildirmişti.
Kuzey Koreli kaçak avcıların saldırısı sonucunda 3 sınır görevlisi yaralanmıştı.
Bunun üzerine Rus yetkililer tarafından mürettebatı ile Kuzey Kore yelkenli balıkçı gemilerinin alıkonularak, Rus limanına götürüldüğü kaydedilmişti.
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