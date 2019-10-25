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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
25.10.2019 - 20:42, Son Güncelleme:

Ruslar açıkladı: Toplam uzunluk 210 kilometreyi geçti

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Ruslar açıkladı: Toplam uzunluk 210 kilometreyi geçti

Rusya Savunma Bakanlığınca, Türkiye-Rusya arasındaki mutabakat gereği Rus askeri polisinin Suriye'nin kuzeyinde yeni bir güzergahta daha devriye yaptığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus askeri polisinin, Soçi’de iki ülke arasında imzalanan mutabakat gereği devriye görevini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, “Suriye-Türkiye sınırı boyunca Rus askeri polisi yeni bir güzergahta devriye gezdi. Suriye’nin kuzeyinde Kamışlı şehrinden Matal yerleşim birimine ve oradan geriye doğru devriye yapılan yolun toplam uzunluğu 210 kilometreden fazla oldu.” ifadeleri kullanıldı.

Rus askeri polisinin mutabakat gereği belirlenen bölgelerde devriye yaparak sivillerin güvenliğini sağladığı ve yasal düzeni sağlamaya yardım ettiği kaydedilen açıklamada, Rus polisinin terör örgütü YPG/PKK’nın da Suriye-Türkiye sınırının 30 kilometre dışına çıkarılmasına yardım etmeyi sürdürdüğü ifade edildi.

Rusya Savunma Bakanlığınca, yaklaşık 300 Rus askeri polisinden oluşan takviye birliklerinin Türkiye-Suriye sınırına ulaştığı bildirilmişti.

Rus askeri polisinin, dün Suriye'nin kuzeyinde 60 kilometreden daha fazla olan Kamışlı şehrinden Abud yerleşim birimine kadar olan güzergahta devriye görevi yaptığı ifade edilmişti.

 

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