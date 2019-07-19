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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İHA
19.07.2019 - 11:00, Son Güncelleme:

Rus Youtuber Meksika'da 37 buçuk yıl hapis cezası aldı

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Rus Youtuber Meksika'da 37 buçuk yıl hapis cezası aldı

Meksika’da yaşayan Rus Youtuber Alexei Makeev, şaka videosu çekerken bir Meksikalıyı öldürünce 37 buçuk yıl hapis ve 10 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

Rusya’da yaşadığı dönemde internete yüklediği videoları ile fenomen olan Aleksei Makeev, daha farklı videolar çekmek amacıyla Meksika’nın Cancun şehrine yerleşti. Uzun süredir Meksika’da yaşayan Rus asıllı fenomen, yerli halka yaptığı şakalarla burada da adından bahsettirmeyi başardı.

İki yıl önce yeni bir video kayda aldığı sırada şakanın dozunu kaçıran Rus asıllı fenomen, Meksikalı bir grup tarafından saldırıya uğrayarak linç edilmek istendi. Kendini savunmak isteyen Makeev ise çıkardığı bıçak ile bir Meksikalıyı öldürdü. Uğradığı saldırı sonucu beyin hasarı geçiren Makeev, tedavi amacıyla bir süreliğine ilaçla komada tutuldu. Taburcu olduktan sonra ise tutuklanan Rus fenomen cezaevine gönderildi.

Cancun’da hakim karşısına çıkan Makeev, ifadesinde yalnızca kendini savunduğunu ve cinayetin nefsi müdafaa olduğunu söyleyerek kendisine en düşük cezanın verilmesini istedi. Çarşamba günü düzenlenen duruşmanın sonucunda mahkeme heyeti, Rus asıllı fenomeni 37 buçuk yıl hapis ve 10 bin dolar para cezasına çarptırdı.

Rus diplomatlar, mahkemenin verdiği kararın ardından ceza ile ilgili çalışma başlatırken, Meksika’da hapis cezasına çarptırılan fenomenin ise Rusya'ya iade talebinde bulunmadığı açıklandı.

Mahkemenin verdiği karar ile hapse mahkum edilen Makeev’in cezasını Meksika’da çekecek olması ülkede birçok kişinin tepkisini çekiyor. İnternet kullanıcıları başlattığı bir imza kampanyasında, Meksika’da kalıcı oturum izni almış olan Rus asıllı Aleksei Makeev’in sınır dışı edilmesini istiyor. Kampanyayı 8 binden fazla kişi imzaladı.

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