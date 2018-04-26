Rus yetkililer: Türkiye’nin S-400 füzelerinin üretimi başladı
RUSYA, Türkiye ile yapılan S-400 uzun menzilli hava savunma sistemleri anlaşmasını hayata geçirmek için neredeyse seferber oldu.
İki Rus yetkili, Ankara’nın sipariş ettiği bataryaların ‘Almaz-Antey’ firmasında üretimine başlandığını ve siparişin belirlenen süreden önce yerine getirileceğini söyledi.
Rusya Federal Askeri İşbirliği Dairesi Başkanı Dmitriy Şugalev, S-400 sistemleri için Rusya ile Türkiye arasında gereken kredi anlaşmasının imzalanmasından sonra Ankara’nın talebi üzerine üretim sürecinin hızlandırıldığını vurgulayarak, “Sanırım Türkiye için üretilmekte olan bataryaların teslimatı 2020 yılından önce yapılacak” dedi.
“Rosoboronexport” silah şirketi başkanı Aleksander Miheyev de “Türkiye’nin bizden alacağı S-400 hava savunma bataryalarının üretimi başladı. Böylece sözleşme resmen uygulamaya alındı” diye açıklama yaptı.
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