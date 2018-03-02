Rus yetkili: Türkiye’yi ABD provoke etti

Dün başkent Moskova’da konuşan Venediktov, “Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki Afrin bölgesine yönelik askeri harekât başlatmasının başlıca provokatörü ABD yönetimi olmuştur. YPG’nin kontrolündeki bölgelerde 20 kadar askeri üs kuran ABD’nin, Kürtlere modern silahlar temin etmesi bardağı taşıran son damla oldu. ABD yönetimi sorumsuz bir şekilde Kürtlere verdiği vaatlerle Suriye’nin kuzeyinde krizin tırmanmasına ve çatışmaların artmasına da önayak olmuştur” dedi. Suriye’nin kuzeyinde olduğu gibi güneyinde de benzer sorunların yaşandığını dile getiren Venediktov, “ABD, Suriye’nin Ürdün sınırındaki El Tanf bölgesinde de başına buyruk davranarak 55 km2’lik alanı resmen işgal etmiştir. Bu bölgede teröristlerin çöreklendiği sığınmacı kampı görünümündeki Rukban Kampı var” dedi.