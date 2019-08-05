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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
05.08.2019 - 15:28, Son Güncelleme:

Rus yetkili Sergey Ryabkov: ABD INF'nin mezarını kazdı

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Rus yetkili Sergey Ryabkov: ABD INF'nin mezarını kazdı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) mezarını kazdığını belirterek, "ABD anlaşmadan çekilmekle, yıllarca varolan silah kontrol mekanizmasına ağır darbe vurdu." dedi.

Ryabkov, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, INF ile ilgili açıklamalarda bulundu.     

ABD'nin eylemlerinin, uluslararası güvenlik yapısını olumsuz etkilediğine işaret eden Ryabkov, "Elbette, ABD'nin oluşturacağı tehditlere karşı, güvenliğimizi sağlamak için gerekli önlemleri alacağız." şeklinde konuştu.     

Ryabkov, ABD'nin, anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmediğine dikkati çekerek, "ABD, INF'nin mezarını kazdı. ABD anlaşmadan çekilmekle yıllarca var olan silah kontrol mekanizmasına ağır bir darbe vurdu." değerlendirmesinde bulundu.     

ABD'nin, anlaşma kapsamında yasaklanan füzeleri Avrupa'ya yerleştirmekten vazgeçmesi gerektiğini vurgulayan Ryabkov, "Orta ve kısa menzilli füzelerin yerleştirilmesi konusunda sınırlama olmazsa Rusya kendi potansiyelini genişletmek zorunda kalacak." diye konuştu.     

Ryabkov, nükleer silah kontrolü konusunda Fransa ve İngiltere'nin potansiyelinin de dikkate alınmasının gerektiğine işaret etti.     

ABD'nin İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'i yaptırım listesine almasını değerlendiren Ryabkov, "Rusya, ABD'nin Zarif'e yönelik yaptırımlarını kınıyor. Bu, uluslararası ilişkilerde olmaması gereken bir baskı unsurudur." ifadelerini kullandı.     

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce, Rusya'nın INF'den çekilmesini öngören yasa tasarısını imzalamıştı.     

ABD Dışişleri Bakanlığı ise geçen hafta ABD'nin INF Anlaşması'ndan resmen çekildiğini açıklamıştı.     

ABD yönetimi, Rusya'nın, 8 Aralık 1987'de imzalanan INF'yi sürekli ihlal ettiği gerekçesiyle 6 ay önce anlaşmadan çekileceğini duyurmuştu.     

INF Anlaşması, ABD ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) arasında, menzili 500 ila 5 bin 500 kilometre olan ve nükleer başlık takılabilen füzelerin yasaklanmasını öngören bir metin olarak imzalanmıştı.     

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