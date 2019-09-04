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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Ömer BİLGE / LEFKOŞA
04.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Rus ve Çinliler Maraş tapusu peşine düştü

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Rus ve Çinliler Maraş tapusu peşine düştü

Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında Rumların terk ettiği, KKTC’nin ise 45 yıldır kapalı tuttuğu Maraş kentindeki gayrimenkullerle Rus ve Çinli şirketlerin ilgilendiği ortaya çıktı. Bu şirketler, elinde Maraş tapusu olan Rumlara satın alma teklifi götürüyor.

KKTC’nin 1974’ten bu yana kapalı tutulan turistik Maraş kentini Türk yönetimi altında açmaya yönelik adımlarının ardından, Rus ve Çinli şirketler, ellerinde Maraş tapusu bulunan Rumlara, “Satın almaya hazırız” teklifleri götürüyor. Rum Dışişleri Bakanı ile görüşen Maraşlı Rumların örgütü, “Mülklerinizi satmayın” çağrısı yaptı. 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında Rumların terk ettiği, KKTC’nin ise, 45 yıldır kapalı tuttuğu Maraş kentinde 1974 öncesinde yaşayan Rumların ‘Maraş belediyesi’ teşkilatı bulunuyor. Rumlar, Girne ve Güzelyurt’tan göç eden Rumlar arasında yaptığı gibi, Maraş kenti için de sembolik belediye başkanlığı seçimleri yapıyor.

MÜLKLER DEĞERLENDİ

Rum yönetimi ve Maraş kentinden ayrılan yaklaşık 30 bin Rum’un yer aldığı bu örgüt, KKTC hükümetinin, AİHM kararları çerçevesinde Maraş’taki bireysel mülkiyetlere ‘takas, tazminat ve iade’ gibi yöntemlerle çözüm bulmak amacıyla attığı adımlardan paniğe kapıldı. KKTC’nin Maraş’ı Türk yönetimi altında yerleşime açma adımları Kıbrıs Rum yönetiminde bulunan Rum ve Çin sermayesinin de harekete geçmesine yol açtı. Rum avukatlar aracılığıyla harekete geçen Rus ve Çinli şirketler, Maraş göçmenlerine mülklerini satmaları yönünde teklifler sunmaya başladı.

BAKANLIKTA TOPLANTI

Maraşlılar örgütünün yönetimi önceki gün Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’le görüşerek, yabancı sermayenin ‘satın alma’ girişimlerini ele aldı. Toplantının ardından Maraşlılar örgütü lideri
Simos Yoannu, göçmenlere çağrıda bulunarak, “Dikkatli olun ve mülklerinizi yabancı şirketlere satmayın, satarsanız, Maraş’a geri dönüş ve Kıbrıs müzakerelerinde elimiz
zayıflar” uyarısı yaptı.

TAPU KAYITLARI

Maraşlılar örgütünün yönetimi kurulu üyesi Nikos Karullas da kentteki son gelişmelerin ardından Rum yönetiminde üslenen Çinli ve Rus sermayesine hizmet eden aracıların Maraşlı göçmenlerin kapılarını çaldığına dikkat çekti. Karullas, alıcı şirketlerin tapu kayıt bilgileriyle kapıları çaldığını belirterek, “Tapu kayıt bilgilerine ulaştıklarına göre, bu şirketler Kıbrıslı Türklerle işbirliği yapıyor” iddiasında bulundu.

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