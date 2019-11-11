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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
11.11.2019 - 18:10, Son Güncelleme:

Rus uzay üssü inşaatında 169 milyon dolarlık yolsuzluk

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Rus uzay üssü inşaatında 169 milyon dolarlık yolsuzluk

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın doğusundaki Vostoçniy Uzay Üssü'nün inşaatına ayrılan 1,4 milyar doların 169 milyon dolarlık bölümünün çalındığını açıkladı.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Vostoçniy Uzay Üssü'nün inşaatında gerçekleştirilen yolsuzluklara dair eleştirilerini başkent Moskova'da gazetecilere değerlendirdi.

Vostoçniy Uzay Üssü'nün inşaatında yaşanan yolsuzluklar nedeniyle onlarca dava açıldığını hatırlatan Peskov, "İnşaat için ayrılan 1,4 milyar dolarlık bütçenin 169 milyon dolarlık kısmı çalındı ve sonrasında çalınan kısmın 53,8 milyon dolarlık kısmı tekrar devlete geri verildi." dedi.
Yapılan yolsuzluklar nedeniyle 32 kişinin yargılandığını belirten Peskov, "Putin de kendisine bu bilgilerin aktarılması üzerine projeye dair eleştirilerini dile getirdi. Yapılan yolsuzluklar inşaatın bir önceki işletmesine ait." diye konuştu.

Putin, bugün Moskova'da yapılan kabine toplantısında, Vostoçniy Uzay Üssü'nün inşaatına dair açılan düzinelerce ceza davası ve yaşanan mahkumiyetler nedeniyle uzay üssündeki çalışmaların "yoluna konulamadığı" eleştirisinde bulunmuştu.

Rusya’nın Amur bölgesinde inşa edilen Vostoçniy Uzay Üssü, ülkenin ilk ulusal sivil uzay merkezi olma özelliği taşıyor.

Rus yetkililer, 2014-2018 yılları arasında üssün inşaat süresince toplam 17 bin ihlal tespit ederken, yolsuzluklar nedeniyle projeye verilen toplam zararın 150 milyon dolar düzeyinde olduğu bildirilmişti.

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