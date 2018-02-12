Rus uçağının düşme görüntüleri ortaya çıktı

Rusya'nın Domodedovo Havalimanından kalkan ve içinde 65 yolcu ile 6 mürettebatın bulunduğu Saratov Havayolları'na ait Antonov An-148 tipi yolcu uçağının düşme anının görüntüleri ortaya çıktı.

Yolcu uçağının yere çarpma anı olay yerine yakın bir binadaki güvenlik kamerasından görüntülendi. Görüntülerde uçağın yanarak düştüğü ve hızla zemine çarptığı görülüyor.

Rusya Ulaştırma Bakanı Maksim Sokolov, 71 kişinin bulunduğu düşen yolcu uçağından kurtulan olmadığını belirterek, kimlik tespitinin zaman alabileceğini açıkladı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, uçağın düştüğü alanda yapılan çalışmalarda 200'den fazla ceset parçasının bulunduğunu bildirdi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın yayınladığı yolcu listesine göre, uçakta bir İsviçre, bir Azerbaycan vatandaşı vardı.

Uçak kazasında hayatını kaybeden en genç kurban Nadezhda Krasova henüz 5 yaşındaydı. Annesi Oksana Krasova da kazada hayatını kaybetti.

Uçağın düşüş nedeniyle ilgili şimdiye kadar terör ihtimali üzerinde durulmadı. İkinci karakutu da bugün bulundu.

Moskova’daki Domodedovo Havalimanı’ndan Orsk’a hareket ederken içindeki 71 kişiyle birlikte düşen ve Saratov Havayolları’na ait An-148 yolcu uçağının enkazlarının bulunduğu Argunovo köyü yakınlarındaki karlı alanda yapılan inceleme çalışmaları devam ediyor. Çalışmalarda en az 600 kişi yer alıyor.