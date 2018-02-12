Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Rus uçağının düşme görüntüleri ortaya çıktı

    Rus uçağının düşme görüntüleri ortaya çıktı

    Hürriyet Haber
    12.02.2018 - 12:30 | Son Güncelleme:

    Rusya’da kaza yapan, 71 yolcu ve mürettebatın bulunduğu uçağın düşme görüntüleri ortaya çıktı. Rusya Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada ise düşen uçaktan kurtulan kimsenin olmadığı belirtildi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, uçağın düştüğü alanda yapılan çalışmalarda 200'den fazla ceset parçasının bulunduğunu bildirdi.

    Rusya'nın Domodedovo Havalimanından kalkan ve içinde 65 yolcu ile 6 mürettebatın bulunduğu Saratov Havayolları'na ait Antonov An-148 tipi yolcu uçağının düşme anının görüntüleri ortaya çıktı.

    Yolcu uçağının yere çarpma anı olay yerine yakın bir binadaki güvenlik kamerasından görüntülendi. Görüntülerde uçağın yanarak düştüğü ve hızla zemine çarptığı görülüyor.

    Rusya Ulaştırma Bakanı Maksim Sokolov, 71 kişinin bulunduğu düşen yolcu uçağından kurtulan olmadığını belirterek, kimlik tespitinin zaman alabileceğini açıkladı.

    Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, uçağın düştüğü alanda yapılan çalışmalarda 200'den fazla ceset parçasının bulunduğunu bildirdi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın yayınladığı yolcu listesine göre, uçakta bir İsviçre, bir Azerbaycan vatandaşı vardı.

     

    Rus uçağının düşme görüntüleri ortaya çıktı

    Uçak kazasında hayatını kaybeden en genç kurban Nadezhda Krasova henüz 5 yaşındaydı. Annesi Oksana Krasova da kazada hayatını kaybetti.

    Uçağın düşüş nedeniyle ilgili şimdiye kadar terör ihtimali üzerinde durulmadı. İkinci karakutu da bugün bulundu.

    Moskova’daki Domodedovo Havalimanı’ndan Orsk’a hareket ederken içindeki 71 kişiyle birlikte düşen ve Saratov Havayolları’na ait An-148 yolcu uçağının enkazlarının bulunduğu Argunovo köyü yakınlarındaki karlı alanda yapılan inceleme çalışmaları devam ediyor. Çalışmalarda en az 600 kişi yer alıyor.

    Etiketler: son dakika , haberler , HABER
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri