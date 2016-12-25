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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerRus uçağı düştü... İşte son dakika gelişmeleri
Dünya Rus uçağı düştü... İşte son dakika gelişmeleri
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Dünya
25.12.2016 - 08:11, Son Güncelleme:

Rus uçağı düştü... İşte son dakika gelişmeleri

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Rus uçağı düştü... İşte son dakika gelişmeleri

Suriye'ye gitmek üzere Moskova'dan havalanan ve Soçi'de yakıt ikmali yapan Rus uçağı Karadeniz'de düştü. Sekizi mürettebat, 92 kişinin bulunduğu uçağın Soçi yakınlarında düştü. Uçağın enkazı kıyıya 6 kilometre uzakta, 70 metre derinde bulundu. Şu ana kadar 10 cenazeye ulaşıldı, kurtarılan olmadı. Uçakta mürettebat, Aleksandrov Kızıl Ordu Korosu'ndan 64 müzisyen, 9 gazeteci, 8 asker, 1 sivil toplum kuruluşu temsilcisi ile 2 bakanlık yetkilisi vardı. Arama çalışmaları sürüyor. Rus uçağı Suriye Lazkiye'deki Rus üssüne, yeni yıl konseri için gidiyordu.

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  • Düşen Rus uçağından kareler
  • Düşen Rus uçağından kareler
  • Düşen Rus uçağından kareler
  • Düşen Rus uçağından kareler
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

SON DAKİKA: Moskova'dan havalanan ve yakıt ikmali sonrası Soçi'den Suriye Lazkiye'deki Rus üssüne gitmesi planlanan TU-154 tipi Rus uçağı Karadeniz'de düştü. Rusya Savunma Bakanlığı'na ait uçakta 84'ü yolcu, 8'i mürettebat toplam 92 kişinin bulunuyordu. Ajansların Rusya Savunma Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, TU-154 tipi uçak Soçi'den havalandıktan kısa süre sonra Adler kenti yakınlarında radardan kayboldu. Rusya Savunma Bakanlığı uçağın Karadeniz'e, Soçi kıyılarına 6 kilometre uzaklıkta düştüğünü doğruladı. Rus helikopterleri, arama kurtarma ekipleri bölgede...  Açıklanan listeye göre uçakta Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Aleksandrov Kızıl Ordu Korosu'ndan 64 müzisyen, 9 gazeteci, 8 asker, 1 sivil toplum kuruluşu temsilcisi ile 2 bakanlık yetkilisi vardı. Kızıl Ordu korosu Hmeimim üssünde yeni yıl konseri verecekti. 92 kişi arasında 'Doktor Liza' adıyla bilinen doktor Elizaveta Glinka, Kızıl Ordu Korosu Sanat Yönetmeni Aleksandr Halilov ve Savunma Bakanlığı Kültür Dairesi Başkanı Anton Gubankov gibi isimler bulunuyordu.

DÜŞEN UÇAKLA İLGİLİ SON DAKİKA BİLGİLERİ

Açıklanan listede 84 yolcu ve 8 mürettebat bulunuyor. Liste şu şekilde:

Mürettebat listesi: 1. Volkov R.V 2. Rovenski A.S. 3. Petuhov A.N. 4. Mamonov A.V. 5. Parikmaherov V.N. 6. Tregubov V.A. 7. Suşkov V.S. 8. SuhanovA.O.
Askerler: 1. Halilov V.M. 2. Hasanov A.B. 3. Vaganov A.İ. 4. İvanov A.Yu 5. Kolosovski A.V. 6. Dolinskiy A.İ. 7. Negrub A.N. 8. Abrosimov S.S.
Federal Devlet Çalışanları: 1. Gubankov A.N. 2. Badrutdinova O.T.
Uluslararası "Adil Yardım" Sivil Örgütü: 1. Glinka E.P.
Basın mensupları:1. Runkov D.A. 2. Denisov V.V. 3. Soydov A.A. 4. Lujetski M.V. 5. Obuhov P.K. 6. Pestov O.M. 7. Rjevski V.V. 8. Suranov A.A.
9. Tolstov E.V.

Aleksandrov Kızıl Ordu Korosu:
1. Sonnikov A.V., 2. Gujova L.A., 3. İvaşko A.N., 4. Brodski V.A., 5. Buloçnikov E.V., 6. Golikov V.V., 7. Osipov G.L., 8. Sanin V.V.
9. Mayorov K.V., 10. Buryaçenko B.B., 11. Bobovnikov D.V., 12. Bazdırev A.K., 13. Belonojko D.M.. 14. Besçasinov D.A., 15. Vasin M.A.
16. Georgiyan A.T., 17.Davidenko K.A., 18.Deniskin S.İ., 19. Juravlev P.V., 20.Zakirov P.P., 21.Ivanov M.A., 22.Ivanov A.V., 23.Kotlyar S.A.
24.Kochemasov A.S., 25.Krivtsov A.A., 26.Litvyakov D.N., 27.Mokrikov S.A., 28.Morgunov A.A., 29.Nasibulin J.A., 30.Novokshanov Y.M., 31.Polyakov V.V.
32.Savelev A.V., 33.Sokolovsky A.V., 34.Tarasenko A.N., 35.Trofimov A.S., 36.Uzlovsky A.A., 37.Halimon B.JI., 38.Shtuko A.A., 39.Kryuchkov I.A.
40.Ermolin V.I., 41.Bykov C.JI., 42.Kolobrodov K.A., 43.Korzanov O.V., 44.Larionov I.F., 45.Lyashenko K.I., 46.Mihalin V.K., 47.Popov V.A.
48.Razumov A.A., 49.Serov A.S., 50.Shahov I.V, 51.Archukova A.A, 52.Gilmanova P.P., 53.Ignateva N.V, 54.Klokotova M.A, 55.Korzanova E.I
56.Pyreva L.A, 57.Satarova V.I, 58.Trofimova D.S, 59.Horoshova L.N, 60.Tsvirinko A.I, 61.Shagun O.J, 62.Gurar L.I, 63.Suleymanov B.R 64. Stolyar I.V

19.06 Rusya Ulaştırma Bakanı Maksim Sokolov düşen uçağın kara kutularının henüz bulunamadığını ancak Karadeniz dibinde özel ekipmanlar ve dalgıçlarla arama çalışmalarının süreceğini belirtti.

Rus uçağı düştü... İşte son dakika gelişmeleri
Kızıl Ordu Korosu'nun dansçılarından Lilia Pyryeva'nın (19) da uçakta olduğu belirtiliyor.

18: 30 Düşen uçakta Kızıl Ordu Korosu'nun dansçıları, balerin Lilia Pyryeva ile Ekaterina Korzanov'un da olduğu belirtiliyor. 

17: 32 Rusya Ulaştırma Bakanlığı düşen uçakta ölenlerin kimlik tespiti çalışmalarının Moskova'da yapılacağını duyurdu.

15.30 Rusya Savunma Bakanlığı şu ana kadar 10 cenazeye ulaşıldığını açıkladı. Arama kurtarma çalışmalarının aralıksız olarak yürütüleceği ifade edildi. Rusya Savunma Bakanlığı, arama kurtarma çalışmalarına 3 binden fazla uzmanın katıldığını açıkladı.

Rus uçağı düştü... İşte son dakika gelişmeleri
Kızıl Ordu Korosu üyesi Ekaterina Korzanov da uçakta yer alan isimler arasındaydı.

Bakanlık, 27 geminin yer aldığı çalışmalar için 100 dalgıcın daha bölgeye gönderileceğini belirtti.

14.50 Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev ve Ermenistan Devlet Başkanı Serj Sarkisyan, Rusya’ya taziye mesajı gönderdi.

Kızıl Ordu Korosunun çok sayıda üyesi düşen Rus uçağındaydı
Kızıl Ordu Korosu'nun çok sayıda üyesi düşen Rus uçağındaydı

 Rus uçağı düştü... İşte son dakika gelişmeleri
Rus basını gazeteci Pavel Obukhov'un da uçakta olduğu bilgisini geçiyor. 

14.30 Düşen uçakla ilgili bir mesaj paylaşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, telafisi imkansız bir kayıp yaşandığını vurguladı. Facebook hesabından açıklama yapan Zaharova, "Herkese başsağlığı diliyorum. Bu telafisi imkansız bir kayıp, zira onlar yerleri doldurulamayacak kişilerdi" diye yazdı.
14.07 Putin yarını Rusya'da Ulusal Yas günü ilan ettiklerini açıkladı.

13:50 Sputnik’e konuşan bir kaynak, uçağın düştüğü bölgede yapılan çalışmalar sonucunda yedi kişinin cesedine ulaşıldığını bildirdi.

Rus uçağı düştü... İşte son dakika gelişmeleri
Kazada yaşamını kaybedenler arasında Kızıl Ordu Korosu'na mensup 22 yaşındaki Ralina Gilmanova ve nişanlısı Mikhail de bulunuyor.

Rus uçağı düştü... İşte son dakika gelişmeleri

13: 49 Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Karadeniz'de düşen Tu-154 tipi Rus uçağında bulunan 92 kişiden sağ kurtulan olmadığını duyurdu. Moskova'da gazetecilere açıklama yapan Konaşenkov, Savunma Bakanlığına ait Tu-154 tipi uçağın saat 05.25'te Soçi'deki Adler havalimanından havalandıktan sonra 05.27'de radardan kaybolduğunu söyledi.  Konaşenkov, "Uçağın düştüğü yer tespit edildi. Kazadan sağ kurtulan olduğu yönünde işaret bulunmuyor" dedi.  Arama kurtarma çalışmalarına dört gemi, dört helikopter, bir uçak ile bir insansız hava aracının katıldığını ifade eden Konaşenkov, Tu-154'ün parçalarının Soçi kıyılarında Karadeniz'in 70 metre derinliklerinde tespit edildiğini belirtti. Konaşenkov, 4 kişinin cesedine ulaşıldığı bilgisini paylaştı.

1983 YILINDA ÜRETİLDİ

13: 30 Karadeniz'e düşen Tupolev-154 uçağı 1983 yılında üretildi. Uçağın son tamiratı Aralık 2014'te, son bakımı ise bu yılın eylül ayında yapıldı. Uçağın toplam uçuş süresinin yaklaşık 7 bin saat olduğu ifade ediliyor.

13.00 Putin'in talimatıyla uçak kazasının soruşturulması amacıyla hükümet komisyonu kuruldu. Komisyonun başkanlığına Ulaştırma Bakanı Maksim Sokolov getirildi.

12.50 Bakanlık 4 kişinin cesedine ulaşıldığını, arama-kurtarma çalışmalarının 6 gemi ve 63 dalgıçla sürdürüldüğünü duyurdu.

KURTARILAN KİMSE YOK

12.45 Rusya Savunma Bakanlığı, Tu-154 uçağında kurtarılan kimsenin olmadığının gözlendiğini açıkladı.

12.20 Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de düşen Tu-154 tipi uçakta bulunanların sayısını 93 olarak revize etti. Daha sonra bu bilgi düzeltilerek tekrar uçakta bulunanların sayısı 92 kişi olarak açıklandı.

Rus uçağı neden düştü
Rus uçağı neden düştü?

12.00 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başbakan Dmitriy Medvedev'e uçak kazasının soruşturulmasına yönelik devlet komisyonu kurma ve komisyona başkanlık etme talimatı verdi. Rusya Devlet Başkanı Putin, kazada hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına başsağlığı diledi.

11.45 Rusya Savunma Bakanlığı, Tu-154 uçağının deneyimli ve birinci sınıf pilotlardan Roman Volkov tarafından kullanıldığını açıkladı. Bakanlık, Volkov'un 3 bin saatten fazla uçuş deneyimine sahip olduğunu duyurdu.

 

Başbakan Binali Yıldırımdan Medvedeve taziye mesajı
Başbakan Binali Yıldırım'dan Medvedev'e taziye mesajı


11.30 Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Rus askeri nakliye uçağının düşmesi nedeniyle Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya taziyelerini iletti. Bakan Işık, mesajında, şunları kaydetti: "Soçi'den kalkan Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'na ait TU-154 tipi askeri nakliye uçağının Karadeniz'de Rus arama kurtarma sahası içinde bulunan bir yere düştüğünü ve uçakta bulunan mürettebat ile yolcuların hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendim. Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve bütün Rus halkına başsağlığı diliyorum." 

11.10 Uçağın enkazının bulunduğu bölgede arama-kurtarma çalışmaları 7 gemiyle ve bir Ka-32 helikopteriyle yürütülüyor. Simferopol ve Gelencik'te iki Mi-8 helikopteri kalkışa hazır vaziyette bekletiliyor.

Kızıl Ordu Korosunun çok sayıda üyesi düşen Rus uçağındaydı
Kızıl Ordu Korosu'nun çok sayıda üyesi düşen Rus uçağındaydı

11.00 Rusya Savunma Bakanlığı, Tu-154'te bulunan yolcuların listesini yayınladı. 92 kişi arasında 'Doktor Liza' adıyla bilinen doktor Elizaveta Glinka, Kızıl Ordu Korosu Sanat Yönetmeni Aleksandr Halilov ve Savunma Bakanlığı Kültür Dairesi Başkanı Anton Gubankov gibi isimler uçakta bulunuyordu. 

Rus uçağı düştü... İşte son dakika gelişmeleri
"Adil Yardım" adlı fonla yıllardır hasta çocuklardan savaş mağdurlarına kadar herkesin yardımına koşan Doktor Liza kısa süre önce Putin'in elinden takdir madalyası almıştı.

10.45 Rus NTV televizyonu, Tu-154 uçağında üç çalışanının bulunduğunu duyurdu. Açıklamaya göre düşen uçakta NTV muhabiri Mihail Lujnetskiy, kameraman Oleg Pestov ve ses operatörü Yevgeniy Tolstov vardı. Zvezda televizyonu da üç çalışanının düşen Tu-154 tipi uçakta bulunduğunu açıkladı. Muhabir Pavel Obuhov, kameraman Aleksandr Suranov ve kameraman yardımcısı Valeriy Rjevskiy Suriye'ye giden uçakta yer alıyordu.

Rus uçağı düştü... İşte son dakika gelişmeleriRus kanalı NTV çalışanı Yevgeniy Tolstov'un uçuştan önce Facebook hesabından uçağın resmini paylaştığı ortaya çıktı.

10.30 Uçakta bulunanların kim olduğu konusunda teyit beklediklerini de söyleyen Kremlin Sözcüsü Peskov, "Ancak şu an itibarıyla uçakta Aleksandrov Korosu'nun ve gazetecilerin olduğu biliniyor. Diğerleri için teyit bekliyoruz" dedi.

10.12 Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konashenkov düşen uçaktan sonra ilk cesedin Soçi kıyı şeridine 6 kilometre uzaklıkta bulunduğunu açıkladı. Konashenkov, kurtarma ekiplerinin cesedi denizden çıkardığını bildirdi.

10.00 Rus Soruşturma Komitesi, Rusya Savunma Bakanlığı’na ait uçağın Karadeniz’e düşmesinin ardından soruşturma başlattı. Komitenin temsilcisi Svetlana Petrenko, askeri uzmanların belgeleri ve Tu-154’ün Suriye’ye uçmasına izin veren kişilerin incelendiğini kaydetti.

9.40 İnterfaks’a bilgi veren bir başka kaynak ise, kazanın, uçak yükselirken meydana geldiğini söyledi ve mürettebatın acil durum sinyali vermediğini aktardı.

Rus uçağı düştü... İşte son dakika gelişmeleri

9.30 Rusya Acil Durumlar Bakanlığı uçağın enkazına Karadeniz'de ulaşıldığını açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre uçağın parçalarına kıyıdan 1.5 kilometre uzaklıkta rastlandığı belirtildi. Uçağın parçalarının Karadeniz'de 50 ila 70 metre derinlikte bulunduğu açıklandı. Yolcuların şahsi eşyalarına ulaşıldığı öğrenildi.

9.20 Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun video-konferans yoluyla arama-kurtarma faaliyetlerini koordine ettiği öğrenildi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya lideri Vladimir Putin’in bilgilendirildiğini ve olayla ilgili gelişmeleri takip ettiğini ifade etti.

9.10 Uçağın muhtemelen kalkışta kaza yaptığını ifade eden yetkililer, mürettebat ya da yolculardan kurtulan kimse olmasının mümkün olmadığını ifade etti.

Uçak kalkmadan bu kareyi paylaştı
Uçak kalkmadan bu kareyi paylaştı

UÇAKTA KIZIL ORDUSU ÜYELERİ VARDI

Rus basınına göre uçakta askeri yetkililer, gazeteciler ve Kızıl Ordu Korosu'nun üyeleri vardı. Kızıl Ordu Korosu'nun Lazkiye'deki Rus üssü Hmeymim'de askeri personele yeni yıl konseri vermek Suriye'ye gittiği belirtildi.

TUPOLEV TU - 154 UÇAĞI 2010'DA GÜNDEME GELMİŞTİ

Tupolev TU-154 tipi uçak kamuoyunun gündemine daha önce, Polonya Cumhurbaşkanı Lech Kaczyński’nin ölümüyle gelmişti.

Polonya Cumhurbaşkanı ve beraberindeki heyeti taşıyan Tupolev-154 tipi uçak 10 Nisan 2010 tarihinde kalkışından kısa süre sonra düşmüş ve uçakta bulunan 96 kişiden kurtulan olmamıştı.

Düşen Rus uçağı Kızıl Ordu Korosunu taşıyordu
Düşen Rus uçağı Kızıl Ordu Korosu'nu taşıyordu

Rus uçağı düştü... İşte son dakika gelişmeleri

Rus yolcu uçağı düştü!Rusya'dan peş peşe son dakika haberleri geliyor... Rusya Savunma Bakanlığı’na ait içinde 91 kişi bulunan Tupolev TU-154 tipi uçağın Soçi'den havalandıktan sonra irtibatın kesildiği bildirildi. Rus basını uçağın Karadeniz semalarında radardan kaybolduğunu duyurdu. Rus İnterfax haber ajansı uçağın dağlık bir bölgeye çakıldığı iddiasını duyurdu. Suriye'nin Lazkiye kentindeki askeri üsse gittiği belirtilen Rus uçağında askeri yetkililer, gazeteciler ve Kızıl Ordu Korosu'nun üyeleri bulunuyordu.
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