Rus uçağı böyle düştü! Ölenler arasında Tümgeneral de var...

Salı günü Rusya’nın Hmeymim üssüne inişe geçtiği sırada piste 500 metre kala henüz belirlenemeyen nedenlerle yene çakılan nakli uçağında kimlerin bulunduğu netleşmeye başladı.

Olay anına ilişkin yayınlanan videoda, Antonov-26'nın Rus hava üssüne inmeden saniyeler önce yere çakıldığı görülüyor.

Dünkü açıklamalarda sadece hayatını kaybedenlerin tamamının asker olduğunu söyleyen Rusya Savunma Bakanlığı, bu sabah düşen uçakta üst düzey subay Tümgeneralin de bulunduğunu duyurdu.

Yapılan ek açıklamada “Suriye’de meydana gelen dünkü uçak kazısında hayatını kaybedenler arasında mürettebat dışında 27 subayla 6 sözleşmeli askerimiz vardı. Kazada ayrıca Tümgeneral Yeremeyev de hayatını kaybetmiştir” dendi.

Tümgeneral Vladimir Yeremeyev’in 2012 yılandan bu yana motorize tümen komutanı olduğu biliniyor.