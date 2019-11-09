Rus ‘timsah’ları da devrede
SURİYE’de ortak Türk-Rus devriyesine Moskova’nın havadan destek kararı aldığı bildirildi.
Suriye’deki Hmeymim üssündeki Rus komutan General Yuriy Borenkov, hava kuvvetlerinin de devriyeye girdiğini açıkladı. Bu amaçla halk arasında ’timsah’ lakabıyla bilinen vurucu MI-24 helikopterlerinden oluşan birliğin Tabka şehri yakınlarındaki Kvayres hava üssüne aktarıldığını belirten Borenkov, “Hava gücümüz de devriye operasyonlarına katılarak ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Havadan ilk denetim Ayn-İsa bölgesinde gerçekleştirilmiştir” dedi. Hava operasyonlarının amacı karadaki ortak Türk-Rus devriyelerine havadan destek olarak açıklandı.
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