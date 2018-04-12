Rus savaş gemileri üsleri terk etti! Açık denizde savaş konumu aldı...
ABD ile Batılı müttefiklerinin Suriye’yi her an vurması beklenirken, Rusya da hazırlıklarına devam ediyor. Önceki güne kadar Suriye’deki Tartus Deniz Üssü'nde demirlemiş duran Rus savaş gemilerinin çarşamba günü açık denize çıktıkları gözlendi.
Kullanıcılara yüksek çözünürlükte uydu görüntüleri sağlayan “Image Satellite International (ISI) şirketi bir gün arayla uydudan çektiği fotoğraflarla Rus savaş gemilerinin deniz üssünden ayrıldıklarını gözler önüne serdi.
Böylece 11 Nisan akşamı itibarıyla 5-6 Rus savaş gemisiyle bir denizaltının Suriye karasuları çevresinde savaş nöbeti tutmaya başladığı doğrulanmış oldu.
ABD müdahalesine ikinci hazırlık işareti olarak Şam rejiminin elindeki tüm savaş uçaklarını farklı noktalardan Rusya kontrolündeki Lazkiye bölgesindeki Hmeymim Hava Üssü'ne taşıması oldu. Esad rejiminin elinde 40 civarında Rus yapımı savaş uçağı bulunduğu tahmin ediliyor. Uçakların Hmeymim Üssü'ne aktarılması “ABD, Rus üssünü vurmaya kalkışmaz” hesabıyla yapıldığı dile getiriliyor.
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