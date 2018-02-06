‘Rus pilot kendini havaya uçurdu’

Rusya’nın bu bölgedeki bombardımanı artarken, düşürülen uçağın pilotunun kendini el bombasıyla havaya uçurduğu açıklandı. Bölgede yaşanan son gelişmeler şöyle:

- Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Suriye’nin İdlib bölgesinde cihatçılar tarafından düşürülen SU-25 tipi Rus uçağının pilotu Binbaşı Roman Filipov’un paraşütle atlayıp Tel Debes bölgesinde indikten sonra militanların çevresini sarması nedeniyle kendini el bombasıyla havaya uçurduğunu açıkladı. Filipov’a ölümünün ardından Rusya Kahramanı Nişanı verildi. Rus İzvestiya gazetesi, bu olayın ardından omuzdan atılan uçaksavar füzelerine karşı bölgedeki Rus savaş uçaklarına en az 16 bin 400 feet (5000 metre) irtifada uçma talimatı verildiğini iddia etti.

- Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Teröristlerin eline taşınabilir uçaksavar füzeleri geçmiş olması nedeniyle çok endişeliyiz. Bu, bir gerçek. Bu ayrıca, tüm ülkeler için çok büyük bir tehdit” dedi. Peskov, net bilgi edinmeden bu füzelerin hangi ülkeden Suriye’ye gittiğine ilişkin suçlamalar yaparken dikkatli olunması gerektiğini de ekledi.