Rus parlamentosunu karıştıran taciz
Rusya parlamentosu alt kanadı Duma’da cinsel taciz krizi patlak verdi. Üç kadın gazeteci, 50 yaşındaki milletvekili Leonid Slutskiy'yi kendilerine tacizde bulunmakla suçladı. Ancak Parlamentodaki Etik Komisyonu, Rus Parlamentosu’nun Alt Kanadı Duma’da Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutsky'ye yönelik suçlamaları kabul etmedi. Bunun üzerine yüzlerce gazeteci parlamentoyu boykot kararı aldı.
Duma’daki cinsel taciz skandali aslında üç hafta önce patlak vermişti. BBC Rusya servisi muhabiri Feride Rustamova, Amerikan RTVI kanalı editörü Yekaterina Kotrikadze ve Rusya’daki muhalif Dojd kanalı yapımcısı Darya Juk parlamentoya haber takibi için ne zaman gitseler milletvekili Slutsky tarafından taciz edildiklerini açıkladı.
Leonid Slutsky
KOMİTEYE GÖRE HEDEF SEÇİMLERDİ
Üç gazetecinin ifadelerini ihbar olarak değerlendiren Duma Ahlak Komitesi önceki gün toplanarak hükmünü verdi. Gazetecilerin taciz açıklamalarını abartılı bulan komite, yüz kızartıcı suç işlenmediği ve suçlamaların 18 Mart Rusya başkanlık seçimlerine gölge düşürme amacıyla yapıldığı sonucuna vardı.
BASIN'DAN ORTAK TEPKİ
Komisyonun bu açıklamasından sonra Moskova’da fırtına koptu. Rusya’daki bir dizi medya kuruluşu Rusya parlamentosu alt kanadı Duma’yı boykot kararı aldı. Bu sabah liberal yönelimli RBC haber ajansı, Dojd TV kanalı ve Exo Moskvıy muhalif radyo istasyonu parlamentoya bundan sonra muhabir göndermeyeceklerini ilan etti. Kommersant, Vedomosti ve Novaya Gazeta gazeteleri ise parlamento çalışmalarını takip edeceklerini, ancak milletvekili Leonid Slutsky’den görüş almayacaklarını duyurdu.
GÖZLER PUTİN'DE
Öğle saatlerinde parlamentoya yönelik basın boykotuna bir dizi İnternet haber sitesi de katılacaklarını açıkladı. Şimdi Rusya’daki gazetecilerin gözü Kremlin Sarayında. Özellikle kadın gazeteciler Putin’in olaya müdahale etmesini bekliyor.
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