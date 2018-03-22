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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
22.03.2018 - 16:43, Son Güncelleme:

Rus parlamentosunu karıştıran taciz

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Rus parlamentosunu karıştıran taciz

Rusya parlamentosu alt kanadı Duma’da cinsel taciz krizi patlak verdi. Üç kadın gazeteci, 50 yaşındaki milletvekili Leonid Slutskiy'yi kendilerine tacizde bulunmakla suçladı. Ancak Parlamentodaki Etik Komisyonu, Rus Parlamentosu’nun Alt Kanadı Duma’da Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutsky'ye yönelik suçlamaları kabul etmedi. Bunun üzerine yüzlerce gazeteci parlamentoyu boykot kararı aldı.

Duma’daki cinsel taciz skandali aslında üç hafta önce patlak vermişti. BBC Rusya servisi muhabiri Feride Rustamova, Amerikan RTVI kanalı editörü Yekaterina Kotrikadze ve Rusya’daki muhalif Dojd kanalı yapımcısı Darya Juk parlamentoya haber takibi için ne zaman gitseler milletvekili Slutsky tarafından taciz edildiklerini açıkladı.

Rus parlamentosunu karıştıran taciz
Leonid Slutsky


KOMİTEYE GÖRE HEDEF SEÇİMLERDİ

Üç gazetecinin ifadelerini ihbar olarak değerlendiren Duma Ahlak Komitesi önceki gün toplanarak hükmünü verdi. Gazetecilerin taciz açıklamalarını abartılı bulan komite, yüz kızartıcı suç işlenmediği ve suçlamaların 18 Mart Rusya başkanlık seçimlerine gölge düşürme amacıyla yapıldığı sonucuna vardı.

BASIN'DAN ORTAK TEPKİ

Komisyonun bu açıklamasından sonra Moskova’da fırtına koptu. Rusya’daki bir dizi medya kuruluşu Rusya parlamentosu alt kanadı Duma’yı boykot kararı aldı. Bu sabah liberal yönelimli RBC haber ajansı, Dojd TV kanalı ve Exo Moskvıy muhalif radyo istasyonu parlamentoya bundan sonra muhabir göndermeyeceklerini ilan etti. Kommersant, Vedomosti ve Novaya Gazeta gazeteleri ise parlamento çalışmalarını takip edeceklerini, ancak milletvekili Leonid Slutsky’den görüş almayacaklarını duyurdu.

GÖZLER PUTİN'DE

Öğle saatlerinde parlamentoya yönelik basın boykotuna bir dizi İnternet haber sitesi de katılacaklarını açıkladı. Şimdi Rusya’daki gazetecilerin gözü Kremlin Sarayında. Özellikle kadın gazeteciler Putin’in olaya müdahale etmesini bekliyor.

 

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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