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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
30.08.2019 - 14:04, Son Güncelleme:

Rus özel kuvvetlerinden İdlib'de sızma girişimi

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Rus özel kuvvetlerinden İdlib'de sızma girişimi

Rus özel kuvvetleri, İdlib'in güneyinde sızma girişiminde bulundu. Daha önce Beşşar Esed rejimi ordusuna destek biçiminde sızma harekatlarına katılan kuvvetler, bu kez operasyonu tümüyle kendileri gerçekleştirdi.

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bileşenlerinden Ulusal Kurtuluş Cephesi çatısı altındaki Nasır Ordusu Sözcüsü Muhammed Raşit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rus özel kuvvetlerinin dün gece İdlib'in güneyinde sızma harekatı düzenlediğini söyledi.

Sözcüye göre, Rus güçleri kısa süre önce rejimin kontrolüne giren Han Şeyhun ilçesinin batısındaki Kassabiyye bölgesinden sızmaya çalıştı.

Daha önce rejimin Hama kırsalındaki Tel Dem ve Hakura'ya yönelik sızma operasyonlarında yer alan Rus özel kuvvetleri, dün geceki harekatı tümüyle kendileri düzenledi.

Rus güçleri, ilk aşamada silahlı insansız hava araçları (SİHA), ardından aydınlatıcı bombayla saldırıyor.

Sonraki aşamada keskin nişancılara başvuran Rus kuvvetleri, ısı güdümlü silahlar da kullanıyor.

Raşit, "Bu tür ilerleme yalnızca operasyon Rus güçlerince düzenlendiğinde görülüyor." ifadelerini kullandı.

Rus güçleri, girişimin ardından geri çekildi.

RUSYA'NIN İDLİB'DE KARA SAVAŞINA MÜDAHALESİ

Ekim 2015'ten bu yana müttefiki Esed rejimine hava desteği sağlayan Rusya, son dönemde rejimin kara savaşına da müdahil oluyor.

Bu durum, kapsamlı ve açık şekilde ilk defa İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde gün yüzüne çıktı.

Rus özel kuvvetlerinin yanı sıra güvenlik şirketlerinin paralı askerleri de askeri muhaliflerce cephelerde sıkça görülüyor.

Söz konusu kuvvetler, rejimin kontrolüne giren Kefrenbude ilçesi, Habit beldesi ve Mellah Tepesi bölgelerinde aktif halde kara savaşına dahil oldu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 20 Ağustos'taki açıklamasında, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde Rus askeri birliklerinin bulunduğunu ve Suriye ordusuyla hareket ettiğini dile getirmişti.

İdlib'deki askeri muhaliflerin çatı kuruluşu ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bileşeni Ulusal Özgürleştirme Cephesi Sözcüsü Naci Mustafa da 19 Temmuz'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, "(Hama'nın kuzey kırsalındaki son çatışmalarda) Bu defa farklı ve kapsamlı şekilde Rusya'ya ait piyade birliklerinin rejim güçleriyle ön saflarda çatıştığını görüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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