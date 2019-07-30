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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Nerdun HACIOĞLU
30.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Rus muhalif lider zehirlendi’ şüphesi

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
‘Rus muhalif lider zehirlendi’ şüphesi

Rusya’da protesto çağrısı yaptığı gerekçesiyle 30 günlük hapis cezası çekmekte olan Rus muhalif lider Aleksey Navalni (43), alerjik reaksiyon şüphesi nedeniyle başkent Moskova’da bir hastaneye kaldırıldı.

Navalni’nin doktoru, muhalif liderin ‘bilinmeyen bir kimyasal maddeye’ maruz kalmış olma ihtimalinin bulunduğunu söyledi. Rusya’da Kremlin yönetimine devamlı sorun çıkartan “Yolsuzlukla Mücadele Fonu” yöneticisi ve şu anda bir numaralı muhalif olarak gösterilen Navalni’ye devlet doktorları ‘kurdeşen’ teşhisi koyarken, muhalif liderin göz doktoru bilinmeyen bir kimyasal etkileşimin söz konusu olabileceğini öne sürdü. Geçen cumartesi günü Moskova’da yerel seçimleri protesto eden bir gösteri yapılmıştı. Bu gösteriyi izinsiz tertiplediği gerekçesiyle Navalni 30 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

TABURCU EDİLDİ

Muhalif lider pazar sabahı kendini tuhaf hissetmeye başladı. Yüzü kaşınmaya ve şişmeye başlayan Navalni, tutulduğu cezaevinden Moskova’daki 64’üncü hastaneye sevk edildi. Hastane başhekimi Eldar Kazahmedov, teşhisin ‘kurdeşen’ olduğunu açıkladı. Ancak Navalni’yi hastanede ziyaret eden göz doktoru Anastasiya Vasilyeva teşhise itiraz ederek, “Hastamı incelediğimde bir yerde bilinmeyen bir kimyasal maddeyle temas ettiği sonucuna vardım. Hastalığa neden olan maddenin ne olduğu kimyasal analiz yapılarak ortaya çıkartılmalı” dedi. Ancak Navalni, test sonuçları beklenmeden taburcu edilerek hapishaneye geri yollandı. 

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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