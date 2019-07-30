‘Rus muhalif lider zehirlendi’ şüphesi
Rusya’da protesto çağrısı yaptığı gerekçesiyle 30 günlük hapis cezası çekmekte olan Rus muhalif lider Aleksey Navalni (43), alerjik reaksiyon şüphesi nedeniyle başkent Moskova’da bir hastaneye kaldırıldı.
Navalni’nin doktoru, muhalif liderin ‘bilinmeyen bir kimyasal maddeye’ maruz kalmış olma ihtimalinin bulunduğunu söyledi. Rusya’da Kremlin yönetimine devamlı sorun çıkartan “Yolsuzlukla Mücadele Fonu” yöneticisi ve şu anda bir numaralı muhalif olarak gösterilen Navalni’ye devlet doktorları ‘kurdeşen’ teşhisi koyarken, muhalif liderin göz doktoru bilinmeyen bir kimyasal etkileşimin söz konusu olabileceğini öne sürdü. Geçen cumartesi günü Moskova’da yerel seçimleri protesto eden bir gösteri yapılmıştı. Bu gösteriyi izinsiz tertiplediği gerekçesiyle Navalni 30 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.
TABURCU EDİLDİ
Muhalif lider pazar sabahı kendini tuhaf hissetmeye başladı. Yüzü kaşınmaya ve şişmeye başlayan Navalni, tutulduğu cezaevinden Moskova’daki 64’üncü hastaneye sevk edildi. Hastane başhekimi Eldar Kazahmedov, teşhisin ‘kurdeşen’ olduğunu açıkladı. Ancak Navalni’yi hastanede ziyaret eden göz doktoru Anastasiya Vasilyeva teşhise itiraz ederek, “Hastamı incelediğimde bir yerde bilinmeyen bir kimyasal maddeyle temas ettiği sonucuna vardım. Hastalığa neden olan maddenin ne olduğu kimyasal analiz yapılarak ortaya çıkartılmalı” dedi. Ancak Navalni, test sonuçları beklenmeden taburcu edilerek hapishaneye geri yollandı.
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