Rus muhalif lider serbest
Rusya’da Kremlin yönetimine en şiddetli muhalefeti yapan genç siyasetçi Aleksey Navalniy, 50 günlük hapis cezasını tamamlayarak serbest kaldı.
Dün sabah cezaevinden salıverilen Navalniy kendisini karşılayan gazetecilere kısa açıklamalarda bulundu. Navalniy, “Özgürlüğüme kavuştuğumda gözüme ilk çarpan ne oldu biliyor musunuz? 50 günde bile bu rejim hızla yozlaşıyor. Bana destek verenlere teşekkür ediyorum. Ayrıca bu sabah cezaevinden çıktığımda kapıda amansız dostlarım polisleri görmeyince bir parça üzüldüm bile” dedi. Aleksey Navalniy geçen yaz aylarında izinsiz protesto gösterisi düzenleme ve halkı kışkırtma suçlarından ilk önce 30 gün ceza almıştı. 24 Eylül tarihinde ilk cezasını çekerek serbest bırakılan muhalif lider aynı dakikada cezaevi kapısına dayanan polisler tarafından tekrar gözaltına alınarak mahkemeye sevk edilmişti. Görülen davada Navalniy 20 gün ek hapis cezasına çarptırılmıştı.
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