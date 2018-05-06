Rus muhalif lider Navalnıy selbest
Rusya'da dün tutuklanan, Yolsuzlukla Mücadele Fonu kurucusu ve Rusya’nın önde gelen muhalif figürlerinden Aleksey Navalnıy serbest bırakıldı.
Navalnıy, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, hakkında “gösteri organize etme prosedürünün tekrar ihlali” ve “polise mukavemet” suçlarından dava açıldığını belirtti.
Rusya’da dün çok sayıda şehirde, binlerce kişinin katıldığı Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı gösteriler sırasında tutuklanan Navalnıy’nın duruşması 11 Mayıs’ta görülecek.
Sivil toplum kuruluşlarının açıkladığı rakamlara göre, Putin’in yarın düzenlenecek “resmen göreve başlama töreni” öncesinde düzenlenen protestolarda bin 500 kişi gözaltına alınmıştı.
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