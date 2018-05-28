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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
28.05.2018 - 20:09, Son Güncelleme:

Rus milyarder Abramoviç İsrail vatandaşı oldu

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Rus milyarder Abramoviç İsrail vatandaşı oldu

Dünyaca ünlü Rus milyarder ve İngiliz futbol takımı Chealsea'nın sahibi Roman Abramoviç'in İsrail vatandaşı olduğu bildirildi.

Jerusalem Post gazetesinde yer alan habere göre, ünlü milyarder Abramoviç İsrail vatandaşlığını almak için bugün özel uçağıyla İsrail'e geldi.

Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanına gelen Abramoviç, İsrail İçişleri Bakanlığı yetkilileri ile görüşerek İsrail kimliğini teslim aldı.

Bazı yayın organlarında Rus vatandaşı Abramoviç'in İngiltere vizesini yenilemek için yaptığı başvuruda gecikmeler yaşandığı bu nedenle de İsrail vatandaşlığına geçmek istediği ileri sürüldü.

Jerusalem Post'a konuşan Abramoviç'e yakın bir kaynak, iddiaları redderek Abramoviç'in İsrail'e "çok bağlı" olduğunu, ünlü milyarderin uzun zamandır İsrail vatandaşlığına geçmeyi planladığını ve bugün rüyasını gerçeğe dönüştürdüğünü söyledi.

Adı açıklanmayan kaynak, Abramoviç'in İngiltere vize başvurusunun reddedildiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını iddia ederek, Rus iş adamının "özel yatırımcı" vizesi ile İngiltere'de yaşadığını belirtti.

Roman Abramoviç'in, 19 Mayıs'ta oynanan Chelsea'nin Manchester United'ı 1-0 yendiği Federasyon Kupası final maçında tribündeki yerini almaması dikkati çekmişti.

İngiliz basını Abramoviç'in İngiltere vizesi dolduğunu ve yeni vizeyi henüz alamadığı için kupa finaline katılamadığını ileri sürmüştü.

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