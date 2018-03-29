Rus kozmonot uzaydaki 6 ayını anlattı
1997 yılında Soyuz TM-25’le uzaya giden ve Mir Orbital kompleksinde 184 gün kalan Rus kozmonot Alexander Lazutkin, çeşitli toplantı ve konferanslar için geldi Ankara’da Hürriyet’in sorularını yanıtladı.
ABD’li astronot Scott Kelly’nin uzaydan döndükten sonra DNA’sının değiştiğinin ortaya çıkmasıyla ilgili konuşan Lazutkin, “DNA’yı bilmem ama benim dünyaya karşı algım değişmişti” dedi.
KENDİMİ UZAYLI GİBİ HİSSETTİM
Bilim Ütopya Dergisi ve RUSMER’in organizasyonuyla Ankara’ya gelen Lazutkin, uzayda geçirdiği altı ayı anlattı. Bir süre sonra kendisini uzaylı gibi görmeye başladığını belirten Lazutkin, “Uzaylıların olduğuna inanıyordum. Uzaya gittiğimde buna daha da inanmaya başladım. Bir süre sonra da kendimi o kadar uzaylı gibi hissettim ki, ekip değişince ‘taze dünyalılar’ geldi demiştim. Çok ilginç bir deneyimdi” dedi.
YASTIĞA BAŞ KOYMAYI ÖZLEDİM
Uzaya gitmeden önce en çok dünyadaki yemekleri özleyeceğini düşündüğünü ifade eden Lazutkin, “Ancak uzayda yediğimiz yemekler çok lezzetliydi ve değişik tatlardaydı. En çok yatağımı özledim. Orada sıfır yerçekiminde her şekilde uyuyabiliyorsunuz ancak, başımı yastığa koymayı özledim” açıklamasını yaptı.
MARS’TA YÜRÜMEK ÇOK YAKIN
Kozmonot olmadan önce en büyük hayalinin Mars’ta yürümek olduğunu belirten Lazutkin, “Mars’a gitmeye hazırız. Bütün şartlar sağlanmış görünüyor. Tek problem, radyasyondan korunmayı başarmalıyız. Bunun da çok uzak olduğunu düşünmüyorum. Mars’ta yürümeyi ben başaramadım ama, yakın zamanda insanoğlunun Mars’a ayak basacağına inanıyorum” dedi.
BİZZAT GÖRDÜM DÜNYA YUVARLAK
Tüm dünyada çeşitli ülkelerde “World is Flat” platformları altında toplanan ve dünyanın düz olduğuna inanan insanlara da seslenen Lazutkin, “Ben bizzat gördüm. Dünya yuvarlak. Dünya düzdür diyenler, dünyanın yuvarlak olduğuna inanmayanlar, bunu ispatlamak için uzaya çıksınlar. Dünyanın yuvarlak olduğunu göreceklerdir” çağrısında bulundu.
DNA’YI BİLMEM AMA ALGIM DEĞİŞMİŞTİ
Lazutkin, uzaydan döndükten sonra DNA’sı değiştiği ortaya çıkan ABD’li astronot Scott Kelly’nin durumuyla ilgili soruya da özetle şu yanıtı verdi:
“Biz uzaya gittiğimiz dönemde böyle araştırmalar yapılmıyordu. DNA’nın değişip değişmediğini bilemem fakat, döndüğümde birtakım değişiklikler hissettmiştim. Fiziksel değişimin yanında psikolojik değişimler de hissettim. Aylarca kapalı bir ortamda belli sayıda insanla birlikte yaşıyorsunuz ve daha sabırlı ve sakin olmayı öğreniyorsunuz. Uzaydan baktığınızda dünyanın sadece bir kum tanesi olduğunu görüyorsunuz. Dünyamız gerçekten sandığımızdan çok daha küçük. Tüm hayatı burada sanıyoruz ancak hayatımız aslında tüm galaksi, tüm evren. Dolayısıyla döndükten sonra dünyaya karşı algım değişti.”
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