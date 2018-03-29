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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
29.03.2018 - 17:23, Son Güncelleme:

Rus kozmonot uzaydaki 6 ayını anlattı

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
Rus kozmonot uzaydaki 6 ayını anlattı

1997 yılında Soyuz TM-25’le uzaya giden ve Mir Orbital kompleksinde 184 gün kalan Rus kozmonot Alexander Lazutkin, çeşitli toplantı ve konferanslar için geldi Ankara’da Hürriyet’in sorularını yanıtladı.

ABD’li astronot Scott Kelly’nin uzaydan döndükten sonra DNA’sının değiştiğinin ortaya çıkmasıyla ilgili konuşan Lazutkin, “DNA’yı bilmem ama benim dünyaya karşı algım değişmişti” dedi.

KENDİMİ UZAYLI GİBİ HİSSETTİM
Bilim Ütopya Dergisi ve RUSMER’in organizasyonuyla Ankara’ya gelen Lazutkin, uzayda geçirdiği altı ayı anlattı. Bir süre sonra kendisini uzaylı gibi görmeye başladığını belirten Lazutkin, “Uzaylıların olduğuna inanıyordum. Uzaya gittiğimde buna daha da inanmaya başladım. Bir süre sonra da kendimi o kadar uzaylı gibi hissettim ki, ekip değişince ‘taze dünyalılar’ geldi demiştim. Çok ilginç bir deneyimdi” dedi.

YASTIĞA BAŞ KOYMAYI ÖZLEDİM
Uzaya gitmeden önce en çok dünyadaki yemekleri özleyeceğini düşündüğünü ifade eden Lazutkin, “Ancak uzayda yediğimiz yemekler çok lezzetliydi ve değişik tatlardaydı. En çok yatağımı özledim. Orada sıfır yerçekiminde her şekilde uyuyabiliyorsunuz ancak, başımı yastığa koymayı özledim” açıklamasını yaptı.

Rus kozmonot uzaydaki 6 ayını anlattı

MARS’TA YÜRÜMEK ÇOK YAKIN
Kozmonot olmadan önce en büyük hayalinin Mars’ta yürümek olduğunu belirten Lazutkin, “Mars’a gitmeye hazırız. Bütün şartlar sağlanmış görünüyor. Tek problem, radyasyondan korunmayı başarmalıyız. Bunun da çok uzak olduğunu düşünmüyorum. Mars’ta yürümeyi ben başaramadım ama, yakın zamanda insanoğlunun Mars’a ayak basacağına inanıyorum” dedi.

BİZZAT GÖRDÜM DÜNYA YUVARLAK
Tüm dünyada çeşitli ülkelerde “World is Flat” platformları altında toplanan ve dünyanın düz olduğuna inanan insanlara da seslenen Lazutkin, “Ben bizzat gördüm. Dünya yuvarlak. Dünya düzdür diyenler, dünyanın yuvarlak olduğuna inanmayanlar, bunu ispatlamak için uzaya çıksınlar. Dünyanın yuvarlak olduğunu göreceklerdir” çağrısında bulundu.

DNA’YI BİLMEM AMA ALGIM DEĞİŞMİŞTİ

Lazutkin, uzaydan döndükten sonra DNA’sı değiştiği ortaya çıkan ABD’li astronot Scott Kelly’nin durumuyla ilgili soruya da özetle şu yanıtı verdi:
“Biz uzaya gittiğimiz dönemde böyle araştırmalar yapılmıyordu. DNA’nın değişip değişmediğini bilemem fakat, döndüğümde birtakım değişiklikler hissettmiştim. Fiziksel değişimin yanında psikolojik değişimler de hissettim. Aylarca kapalı bir ortamda belli sayıda insanla birlikte yaşıyorsunuz ve daha sabırlı ve sakin olmayı öğreniyorsunuz. Uzaydan baktığınızda dünyanın sadece bir kum tanesi olduğunu görüyorsunuz. Dünyamız gerçekten sandığımızdan çok daha küçük. Tüm hayatı burada sanıyoruz ancak hayatımız aslında tüm galaksi, tüm evren. Dolayısıyla döndükten sonra dünyaya karşı algım değişti.”

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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