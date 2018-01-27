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    Rus korsanlar Hollanda istihbaratına yakalanmış

    Hürriyet Haber
    27.01.2018 - 01:47 | Son Güncelleme:

    ABD’de Moskova’nın 2016 seçimlerine müdahale edip etmediği araştırılırken Amerikan Demokrat Parti’nin bilgisayar sistemlerine girip binlerce e-posta’yı transfer ettiği öne sürülen Rus internet korsanlarının Hollanda istihbarat servisine yakalandığı iddia edildi.

    Söz konusu iddia dün Hollanda’da yayınlanan Volkskrant gazetesi ile Hollanda televizyonundaki Nieuwsuur haber programında yer aldı. Buna göre Hollanda istihbaratı (AIVD), 2014 yılından bu yana ‘Cozy Bear’ (Rahat Ayı) diye bilinen Rus hacker grubunun peşindeydi. AIVD, tesadüfen Moskova’daki bir Rus bilgisayar sistemine ulaşmayı başardı. AIVD, Demokrat Parti’nin hacklenmesine Rus istihbaratının karıştığına dair teknik kanıta ulaşmıştı. Hollanda basınına göre AIVD, ABD’deki muhataplarını 2015 yılında bu durumdan haberdar etti; ancak Amerikalıların, Rusların aslında seçimlere müdahale ettiğini anlaması aylar aldı.

    AMERİKALILARA KANIT SUNULDU

    ABD’de 2016 kasım ayında yapılan seçimleri Demokrat Parti’nin adayı Hillary Clinton’a karşı yarışan Cumhuriyet Parti’den Donald Trump kazandı. ABD Başkanı Trump, Rusların müdahalesini reddetse de özel olarak atanan savcı Robert Mueller, söz konusu iddiaları araştırıyor. AIVD’nin elde ettiği istihbaratın da Mueller’in ekibine sunulduğu belirtiliyor. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, dün iddiaları yalanlarken “Moskova’nın Hollanda gizli servisinin böyle bir iddiasından haberdar olmadığını” söyledi. Ancak Volkskrant gazetesi, Hollanda istihbaratının o vakit ‘bir altın madeni’ yakaladığını belirterek hatta iki ülkenin istihbarat başkanları arasında görüşmeye sebeb olduğunu öne sürüyor.

    Etiketler: korsan , gazetehaberleri
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