Rus kadına ABD’de casusluktan gözaltı
ABD’de 29 yaşındaki Rusya vatandaşı Maria Butina, siyasi gruplara sızarak Rus hükümeti adına casusluk faaliyeti yürütmekten gözaltına alındı.
İddiaya göre Butina, Cumhuriyetçi Parti’yle yakın ilişkiler kurdu ve bireysel silahlanma hakkı için kampanyalar yürüttü.
Butina’nın Kremlin’deki üst düzey yetkililere doğrudan istihbarat sağladığı da iddia edildi.
Butina’nın ABD’nin en büyük silah lobisi Ulusal Tüfek Birliği (NRA) ile de bağlantısı olduğu iddia edilmişti.
Rus kadına yönelik suçlamaların, Rusya’nın ABD seçimlerine müdahale ettiği iddialarının incelendiği Özel Savcı Robert Mueller’in soruşturmasıyla ilgisi yok.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle