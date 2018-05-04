Rus jetini kuş mu düşürdü
RUSYA’nın Suriye’nin Lazkiye vilayetindeki Hmeymim Hava Üssü’nden kalkan Sukhoi-30SM tipi Rus savaş uçağı, kısa süre sonra denize düştü. Dünkü kazada iki pilot hayatını kaybetti.
Rusya Savunma Bakanlığı, uçağa ateş açılmadığını ifade ederken, olayın, uçağın motoruna bir kuşun sıkışması sonucu meydana gelmiş olabileceğini açıkladı. Bakanlık, kesin düşme sebebinin, su altındaki uçak kalıntılarının incelenmesinden sonra tespit edilebileceğini duyurdu. Uçağın Ceble kentinden yaklaşık 2 km açıkta denize çakıldığı ifade edildi. Rus hava kuvvetlerinin en gelişmiş uçaklarından olan SU-30SM’nin ilk uçuşunu 2012’de yaptığı belirtildi. Uçağın Suriye’de muhalif hedeflerine yönelik saldırılar, saldırı ve bombardıman uçaklarına refakat görevi gerçekleştirdiği kaydedildi.
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