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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - DHA
06.11.2018 - 05:45, Son Güncelleme:

Alarm verildi! ABD ve Rusya'dan peş peşe açıklamalar geldi

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Alarm verildi! ABD ve Rusya'dan peş peşe açıklamalar geldi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Rus hava kuvvetlerine bağlı savaş uçağının ABD ordusuna ait keşif uçağını Karadeniz üzerinde 25 dakika boyunca taciz ettiğini açıkladı. Pentagon sözcülerinden Eric Pahon, Rus uçağının Amerikan uçağına çok yaklaştığını belirterek, "Bunu tehlikeli kılan şey, telsiz irtibatını sağlamadılar ve uçağımıza çok yaklaştılar." dedi. Rusya Savunma Bakanlığı da bir açıklama yaparak Rus sınırına doğru uçan menşei belirsiz bir hedefin belirlenmesi üzerine alarm verildiği ve kısa süre sonra ABD ordusuna ait olduğu anlaşılan keşif uçağına Su-27 avcı savaş uçağı ile "güvenli bir şekilde önleme" yapıldığını bildirdi.

ABD Donanmasından yapılan yazılı açıklamada, "5 Kasım 2018'de Karadeniz üzerinde uluslararası hava sahasında uçan ABD'ye ait EP-3 uçağına bir Rus Su-27 uçağınca önleme yapıldı. Su-27'nin, pilot ve mürettebatı riske atacak şekilde yüksek hızda görev uçağının önüne geçmesinden dolayı bu yaklaşmayı 'güvenli olmayan' bir önleme olduğu belirlendi." ifadesine yer verildi.

ABD UÇAĞINDA TÜRBÜLANS

Açıklamada, Rus savaş uçağının ABD keşif uçağının önünden bir kez daha geçtiğini, bu sırada uçağın hızını artıran ve uçağın egzozundan ateş çıkaran "ard-yanma" (A/B) özelliğini kullanarak Amerikan uçağında türbülans ve titreşime neden olduğu kaydedildi.

Açıklamasında "Önleme yaklaşık 25 dakika sürdü. Rus ordusunun da uluslararası hava sahasında tatbikat yapma hakkı var ancak bu önleme sorumsuzcaydı." değerlendirmesi yapıldı.

"UÇAĞIMIZA ÇOK YAKLAŞTILAR"

Diğer taraftan konuyla ilgili günlük basın brifinginde açıklama yapan Pentagon sözcülerinden Eric Pahon, Rus uçağının Amerikan uçağına çok yaklaştığını belirterek, "Bunu tehlikeli kılan şey, telsiz irtibatını sağlamadılar ve uçağımıza çok yaklaştılar." dedi.
Pahon, "Bu tür davranış için hiçbir sebep yoktu.Uçağımız uluslararası sularda rutin görev yürütüyordu." diye konuştu.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA: GÜVENLİ ÖNLEME

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz üzerinde Rus sınırlarına doğru uçan ABD ordusuna ait keşif uçağına Su-27 avcı savaş uçağı ile "güvenli bir şekilde önleme" yapıldığını bildirdi.

Bakanlığın basın servisinden yapılan açıklamada, Karadeniz üzerinde 5 Kasım'da saat 10.00 civarında Karadeniz uluslararası hava sahasında Rus sınırına doğru uçan menşei belirsiz bir hedefin belirlendiği kaydedildi.

Verilen alarm üzerine en yakın bölgeden Rus hava kuvvetlerine ait Su-27 avcı savaş uçağının kalktığı aktarılan açıklamada, Su-27'nin ABD ordusuna ait EP-3 keşif uçağına güvenli bir şekilde yaklaştığı ve uçağı tanımladığı belirtildi.

"Savaş uçağı mürettebatı, Amerikan uçağının Rus hava sahası sınırını ihlal etmesini engelleyerek gereken tüm güvenlik önlemlerine uygun biçimde ona eşlik etti." denilen açıklamada, Amerikan ordusuna ait keşif uçağının rotasını değiştirdikten sonra Su-27'nin hava üssüne geri döndüğü bildirildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Rus hava kuvvetlerine bağlı Su-27 savaş uçağının ABD ordusuna ait EP-3 keşif uçağını Karadeniz üzerinde 25 dakika boyunca taciz ettiğini açıklamıştı.

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