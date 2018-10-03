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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
03.10.2018 - 14:33, Son Güncelleme:

Rus hükümeti doların kullanımını azaltmaya çalışıyor

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Rus hükümeti doların kullanımını azaltmaya çalışıyor

Rus hükümetinden yapılan açıklamada, doların yasaklanmasının planlanmadığı, ancak kullanımını azaltmaya yönelik çalışmaların yapıldığı bildirildi.

Rus hükümeti, dolar işlemlerine yasak getirilmesinin planlanmadığını ancak ülkenin dolara bağımlılığını azaltmanın yolları üzerinde çalışıldığını açıkladı.

Rus Hükümetinin Basın Servisi’nden yapılan açıklamada, dolar kullanımının azaltılmasına yönelik çalışmaların yürütüldüğü belirtildi.

Dolar işlemlerinin yasaklanmasına ilişkin bir çalışmanın ise yürütülmediğine işaret edilen açıklamada, “Dolar dolaşımına yönelik herhangi bir yasak veya kısıtlama gündemimizde yok.” ifadesine yer verildi.

Ülkenin dolara bağımlılığının azaltılmasına yönelik çalışmaların ise yürütüldüğü vurgulanan açıklamada, “Rus hükümetinin ekonomik ve mali alanları, ekonomimizin ABD para birimine olan bağımlılığını azaltma konusunda çalışıyor. Bunun yanı sıra, yurt dışı işlemlerde kullanılan paranın da ulusal para birimine çevrilmesi için teşvikler ve mekanizmalar yaratılması üzerinde de çalışmalar devam ediyor.” denildi.

Açıklamada, söz konusu çalışmaların, çeşitli ortamlarda dile getirilen kişisel girişimlerle ilişkisinin bulunmadığı ve hükümetin stratejik yönünü yansıttığı kaydedildi.

Rusya’nın en büyük ikinci bankası VTB’nin Başkanı Andrey Kostin, bir süre önce yaptığı açıklamada, savunma sanayi dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde ulusal paranın kullanımının kademeli bir şekilde artırılması gerektiğini söylemişti.

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov ise dün yaptığı açıklamada, Rusya’nın dolar kullanımının azaltmasına yönelik sürecin kolay olmayacağını belirterek, "Bu, zaman isteyen ve özen gerektiren bir süreç. Ancak zorlu olmasına rağmen uluslararası ticarette ulusal para birimlerinin kullanımını arttırmaya yönelik eğilimler var." şeklinde konuşmuştu.

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