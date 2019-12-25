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Hurriyet.com.tr / Dış Haberler - Fotoğraf: AP
25.12.2019 - 15:07, Son Güncelleme:

Rus helikopteri zorunlu iniş yaptı!

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Rus helikopteri zorunlu iniş yaptı!

23 kişiyi taşıyan Mi-8 Sovyet tasarımı helikopteri Rusya'nın kuzeyinde zorunlu iniş yaptı

Yapılan açıklamada, "Zapolyarny bölgesinde bir Mi-8 helikopteri sert iniş yaptı." dendi. 23 kişinin olduğu helikopterde yaralıların olduğu da söylendi.

Dün, Rusya’nın Krasnoyarsk Havayolları'na bağlı 3’ü görevli 29 kişiyi taşıyan Mi-8 helikopterinin düşmesi sonucu 6 kişi yaralanmıştı.

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