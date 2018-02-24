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    Son dakika.. Rus hayalet uçakları Türkiye sınırında!

    Hürriyet Haber
    24.02.2018 - 11:16 | Son Güncelleme:

    Rusya'nın 5. nesil Su-57 avcı uçakları Suriye'nin Hmeymim Hava Üssü'nde görüntülendi. Uzmanlar, Su-57'lerin uçuşunun ABD’nin ‘hayalet uçaklarının’ bu ülkede gerçekleştirdikleri uçuşlara yanıt niteliği taşıdığını ifade etti.

    Rusya Savunma Bakanlığı’ndan bir kaynak, Rus basınına yaptığı açıklamada 5. nesil Su-57 avcı uçaklarının ilk kez Suriye’deki Hmeymim Hava Üssü’ne geldiğini söyledi.

    Sputnik'in haberine göre Su-57’lerin Suriye’nin semalarındaki varlıklarının, ABD’nin (F-22 Raptor ve F-35 Lightning gibi) ‘hayalet uçaklarının’ bu ülkede gerçekleştirdikleri uçuşlara bir yanıt olduğunu belirten yetkili, ayrıca ‘avcı uçaklarını gerçek şartlarda test etme görevinin bulunduğunu’ da sözlerine ekledi.

    'RUSYA TEST AŞAMASINDAKİ ÜRÜNLERİ SURİYE'DE DENİYOR'

    Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan 'Eksport Voorujeniy' dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Andrey Frolov, Rusya Savunma Bakanlığı’nın gerçekten de test aşamasındaki tüm yeni ürünleri Suriye’de denediğine dikkat çekti. Frolov, Rus hava kuvvetlerinin ‘gerçek bir deneyime’ sahip olmasının yanında bunun Rus ürünleri için ayrıca iyi bir reklam olduğunu kaydetti.

    Reklam hamlesinin öncelikle Hindistan’ı hedeflediğini belirten Frolov, “Hindistan pazarında Lockheed Martin aktif bir şekilde faaliyetlerini sürdürüyor. Bunun dışında Hindistan ile (5. nesil avcı uçağını geliştirmeyi öngören Rus-Hint ortak proje olan) FGFA projesi konusunda da sıkıntılar var. Su-57’lerin geçen yıl kamuya açık bir biçimde test edilmedi ve (şimdi) Suriye’ye gönderilmesi, Hindistan’a FGFA’nın gerçek bir proje olduğunu ve üretilen prototipin aktif olarak uçtuğunu, hatta çatışma bölgelerinde kullanılabildiğini kanıtlamaya yönelik bir adım” ifadelerini kullandı.

    Son dakika.. Rus hayalet uçakları Türkiye sınırında

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    Etiketler: RUSYA , ABD , SU-57 , son dakika , haber , haberler
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