Rus ajanları kendi merkezlerinde Hollanda istihbaratına yakalandı

Söz konusu iddia Hollanda’da yayınlanan Volkskrant gazetesinde ve Hollanda televizyonundaki Nieuwsuur haber programında yer aldı. Buna göre Hollanda istihbaratı (AIVD), 2014 yılından bu yana ‘Cozy Bear’ (Rahat Ayı) diye bilinen Rus hacker grubunun peşindeydi.

GÜVENLİK KAMERALARINA SIZIP İZLEDİLER

AIVD, tesadüfen Moskova’nın Kızıl Meydanı yakınlarında bir üniversite binasının altında Rus bilgisayar sistemlerine ulaşmayı başarmıştı. Hollandalı ajanlar, salonun güvenlik kameralarına da ulaşmıştı. Volkskrant’a göre Hollandalı bilgisayar casusları, sadece Rusların ne yaptığını görmüyor, aynı zamanda bunu kimin yaptığını da görüyordu. Yani AIVD, Demokrat Parti’nin bilgisayar sisteminin hacklenmesine Rusların karıştığına dair teknik kanıta ulaşmıştı.

Hollanda basınına göre AIVD, ABD’deki muhataplarını 2015 yılında bu durumdan haberdar etti ancak Amerikalıların, Rusların aslında seçimlere müdahale ettiğini anlaması aylar aldı. ABD’de 2016 kasım ayında yapılan seçimleri Demokrat Parti’nin adayı Hillary Clinton’a karşı yarışan Cumhuriyet Parti’den Donald Trump kazandı.

ÖZEL SAVCI MUELLER'İN EKİBİNE SUNULDU

ABD Başkanı Trump, Ruslarla işbirliğini reddetse de özel olarak atanan Robert Mueller, söz konusu iddiaları araştırıyor. AIVD’nin elde ettiği istihbaratın da Mueller’in ekibine sunulduğu belirtiliyor. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, dün iddiaları yalanlarken “Moskova’nın Hollanda gizli servisinin böyle bir iddiasından haberdar olmadığını” söyledi. Peskov, Hollanda basınında yazan şeylere inanmanın iyi bir şey olmayacağını kaydetti. Ancak Volkskrant, Hollanda istihbaratının o vakit ‘bir altın madeni’ yakaladığını belirterek bunun iki ülkenin istihbarat başkanları arasında görüşmeye bile sebep olduğunu ileri sürüyor.