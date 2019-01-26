Rus güçleri Menbiç’in kuzeyinde devriyede
Rusya Federal Haberler ajansının aktardığına göre, ABD’nin çekildiği Menbiç kuzeyindeki kırsal kesimde 24 Ocak’tan itibaren Rus askeri polisi olarak adlandırılan kuvvetler ile Suriye ordu birlikleri ortaklaşa devriye faaliyetlerine başladı. Haberde Rus askerinin Menbiç merkezinin 10 km kadar kuzeyinde Dadat köyü girişindeki görüntüsüne de yer verildi.
Rus askerleriyle Şam yönetimine bağlı birliklerin ortak çalışmasının amacı olarak bölgede terör örgütü YPG’nin çoğunluğu oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) arasında çatışma çıkmasını önlemek olarak gösterildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen Çarşamba Moskova’yı ziyaret ederek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye’yi masaya yatırmıştı.
Rus basınında çıkan haberlere göre, Rusya’nın önceki gün devriye gezmeye başladığı bölgeler daha önce ABD ve Türk kolluk güçleri tarafından denetleniyordu.
RUS KOMUTAN SÖYLEMİŞTİ
Rusya kaynaklı aynı habere göre Suriye rejimiyle ortak devriye Avşaria, Dadat, Hirbat Masi ve El Rafia yerleşim birimlerinde gerçekleştirilecek. Rusya’nın attığı bu adıma gerekçe olarak yeni yıldan hemen sonra genelde PYD’den oluşan Menbiç Askeri Şura heyetinin Şam rejimiyle vardıkları anlaşma gösterildi. Rusya, 14 Ocak tarihinde bölgeye Rus askeri polis kuvvetleri aktarmaya başladığı Hmeymim üssündeki Rus komutan General Sergey Solomatin tarafından dile getirilmişti.
MÜZAKERELERDE ‘ÖZEL STATÜ’ TALEBİ
SDG sorumlusu Mazlum Kobani, Suriye’de Beşar Esad rejimiyle yapılan müzakerelerde ‘DEAŞ’a karşı savaştığı’ için terör örgütü YPG’ye özel statü verilmesi gerektiğini öne sürdü. Kobani AFP’ye terör örgütü DEAŞ’ın bir ay içinde Suriye’de elinde bulundurduğu yerlerden tamamen silineceğini söyledi.
‘İRAN VE RUSYA‘İRAN VE RUSYABİRBİRİNE DÜŞTÜ’
Almanya merkezli Spiegel Online, Suriye’de son dönemde askeri başarılar elde eden Esad rejiminin destekçilerinin bazı bölgelerde birbirleriyle çatışmanın eşiğinde olduğunu yazdı. Spiegel’in tecrübeli Ortadoğu muhabiri Christoph Reuter, Hama vilayetinin kuzeybatısındakel Ghab ovasında kontrolü sağlamak isteyen İran destekçisi unsurlar ve aynı bölgeyi kontrol etmek isteyen Rusya arasında gerilim bulunduğunu aktardı.
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