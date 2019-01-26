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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Nerdun HACIOĞLU / MOSKOVA
26.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Rus güçleri Menbiç’in kuzeyinde devriyede

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Rus güçleri Menbiç’in kuzeyinde devriyede

Rusya Federal Haberler ajansının aktardığına göre, ABD’nin çekildiği Menbiç kuzeyindeki kırsal kesimde 24 Ocak’tan itibaren Rus askeri polisi olarak adlandırılan kuvvetler ile Suriye ordu birlikleri ortaklaşa devriye faaliyetlerine başladı. Haberde Rus askerinin Menbiç merkezinin 10 km kadar kuzeyinde Dadat köyü girişindeki görüntüsüne de yer verildi.

Rus askerleriyle Şam yönetimine bağlı birliklerin ortak çalışmasının amacı olarak bölgede terör örgütü YPG’nin çoğunluğu oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) arasında çatışma çıkmasını önlemek olarak gösterildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen Çarşamba Moskova’yı ziyaret ederek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye’yi masaya yatırmıştı.

Rus basınında çıkan haberlere göre, Rusya’nın önceki gün devriye gezmeye başladığı bölgeler daha önce ABD ve Türk kolluk güçleri tarafından denetleniyordu.

RUS KOMUTAN SÖYLEMİŞTİ

Rusya kaynaklı aynı habere göre Suriye rejimiyle ortak devriye Avşaria, Dadat, Hirbat Masi ve El Rafia yerleşim birimlerinde gerçekleştirilecek. Rusya’nın attığı bu adıma gerekçe olarak yeni yıldan hemen sonra genelde PYD’den oluşan Menbiç Askeri Şura heyetinin Şam rejimiyle vardıkları anlaşma gösterildi. Rusya, 14 Ocak tarihinde bölgeye Rus askeri polis kuvvetleri aktarmaya başladığı Hmeymim üssündeki Rus komutan General Sergey Solomatin tarafından dile getirilmişti.

MÜZAKERELERDE ‘ÖZEL STATÜ’ TALEBİ

SDG sorumlusu Mazlum Kobani, Suriye’de Beşar Esad rejimiyle yapılan müzakerelerde ‘DEAŞ’a karşı savaştığı’ için terör örgütü YPG’ye özel statü verilmesi gerektiğini öne sürdü. Kobani AFP’ye terör örgütü DEAŞ’ın bir ay içinde Suriye’de elinde bulundurduğu yerlerden tamamen silineceğini söyledi.

‘İRAN VE RUSYA‘İRAN VE RUSYABİRBİRİNE DÜŞTÜ’

Almanya merkezli Spiegel Online, Suriye’de son dönemde askeri başarılar elde eden Esad rejiminin destekçilerinin bazı bölgelerde birbirleriyle çatışmanın eşiğinde olduğunu yazdı. Spiegel’in tecrübeli Ortadoğu muhabiri Christoph Reuter, Hama vilayetinin kuzeybatısındakel Ghab ovasında kontrolü sağlamak isteyen İran destekçisi unsurlar ve aynı bölgeyi kontrol etmek isteyen Rusya arasında gerilim bulunduğunu aktardı. 

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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