Rus gemisinden acil yardım çağrısı
Rusya'ya ait bir buzkıran gemisi Norveç kıyılarında acil yardım çağrısı gönderdi. Rus haber ajanslarına göre çağrı 'yanlışlıkla' gönderildi.
İçerisinde 33 mürettebatın bulunduğu öğrenilen bir Rus buzkıran gemisinin Norveç'in batı kıyılarında yardım çağrısı gönderdiği bildirildi.
Norveç Müşterek Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, geminin başta motor gücünü kaybettiği daha sonra
bazı manevraları yapabildiği söylendi.
Daha sonrasında, Tass Haber Ajansı'nın Rus Deniz Taşımacılığı Dairesi'nden aktardığı bilgiye göre geminin yanlışlıkla acil çağrıda bulunduğu bildirildi.
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