Rus füzesi UFO sanıldı
Rusya'nın Hazar kıyısında Astrahan bölgesinde yer alan Kapustin Yar poligonundan gerçekleştirdiği kıtalararası “Topol-M” (Kavak ağacı) füze denemesi Türkiye’nin kuzeydoğu bölgelerinde UFO paniğine yol açtı.
Kapustin Yar poligonu Türkiye sınırına yaklaşık 1000 km mesafede yer aldığı için Topol-M füzesinin bıraktığı alev izi birçok kişi tarafından UFO olarak algılandı. Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, 12 bin kilometre menzilli füze geçtiğimiz perşembe günü denendi. Savaş başlığı yerine maket taşıyan füze birkaç dakika sonra Kazakistan’daki “Sarı Şagan” poligonuna düştü.
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