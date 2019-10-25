Rus Dışişleri: PKK/YPG çekilmeye başladı
Rusya Dışişleri Bakanlığı, PKK/YPG’li teröristlerin Türkiye-Suriye sınır bölgelerinden çekilmeye başladığını duyurdu. Suriye’nin kuzeyindeki Rus birliklerinin Sözcüsü İgor Seritskiy de Kobani’deki Rus üssü kuruluşunun tamamlandığını belirterek şunları söyledi:
“Kobani’deki üssümüz Türkiye sınırına 2 kilometre mesafede ve sınır hattı dahil tüm bölgeyi gözlem altında tutabilecek tepede bulunmakta. Buradan Rus askeri polisiyle Suriye hükumet güçleri bölgede devriye gezme görevini başlatacak. SDG unsurlarının bölgeden çekilmesi için verilen 150 saatlik sürenin dolmasının ardından Rus askeri polisi bu sefer Türk askerleriyle birlikte Suriye topraklarında 10 kilometre derinliğinde ikinci devriye gezme sürecini başlatacak.”
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin de “Soçi mutabakatı Türk askerinin Barış Pınarı harekâtı bölgesinde ne kadar kalacağını, ne zaman çekilmesi gerektiğini belirlemiyor. Bu ayrı bir konu” dedi.
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